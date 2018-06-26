大马反对派上台意味着对华关系冷淡？专家:不赞同

原标题：马来西亚反对派上台意味着对华关系冷淡？中俄专家：不赞同

[环球网综合报道]香港《南华早报》在评论今年5月初马来西亚“希望联盟”获胜后中马关系的发展时称，高新技术或成中马两国合作的新领域。这一点引起关注可以理解，因为许多人认为，反对派上台意味着对华关系冷淡的开始。然而接受卫星通讯社采访的俄中专家却不同意这一观点。

俄罗斯卫星通讯社6月19日报道，莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫在接受卫星通讯社采访时称，率领改革派的92岁的马哈蒂尔复出后，的确呼吁重新审视中方实施的耗资巨大的基础设施项目——在他看来这些项目让国家付出太多，然而他同时称，这并不能冻结马来西亚同中国投资者和商业公司的合作。

而马哈蒂尔批评这些基础设施建设项目，并不是因为本国经济不需要它们，而是因为以前许多外国承包商经常涉嫌腐败。因此很有可能新任总理在对外经济合作中将主张更大的透明度。自然这首先将触动耗资巨大的大型基础设施建设项目。

报道称，从各方面看，马哈蒂尔对不久前同阿里巴巴的会面感到满意。马云建议将为马来西亚高校和小企业发展云计算提供帮助。高新技术有可能成为推进中马合作的新动力，提高中国作为助推其他国家社会经济发展的负责人的大国形象，至于基础设施建设项目，安德烈·卡尔捏耶夫认为，它们仍有未来，但还需要对其生态风险以及商业可行性进行评估。

中国高新技术公司在“一带一路”战略中能扮演何种角色？中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任贾晋京在回答卫星通讯社记者的这一问题时称，“马来西亚历来就是同中国经济往来非常密切的国家”。

“例如，2009年开始，人民币国际化进程在马来西亚推进速度最快。而此次马哈蒂尔欢迎阿里巴巴等企业到马来西亚进行更多的投资，希望借此学习中国的互联网技术，其实也反映了中马两国经济关系的本质，也就是说，马来西亚和中国一直以来密切的经济往来使得必然会出现这样的情况，而且马来西亚其实也是阿里巴巴这样的企业市场的重要组成部分”。

“例如，作为‘一带一路’沿线国家，马来西亚国内也在大规模使用中国的各种电商平台和移动支付工具。中国的高科技产业到马来西亚开展业务，也会进一步促进中马两国市场的相互往来。这种趋势与中国国内市场的变化是分不开的，当然，马来西亚也想拥抱这样的趋势。此外，类似阿里巴巴这样的企业开展业务也需要通讯类高技术企业作为支撑”。

贾晋京说，中国当然愿意有更多的国家都能够搭上中国发展的高速列车。马来西亚在“亚洲四小龙”时代，在加工贸易方面有一定的工业基础，但是在相关产业进一步发展和现代化的市场对接方面也存在问题。现在全球发展最快、市场结构不断创新的国家是中国，所以马来西亚肯定愿意对接中国市场。但是实际上对于中国市场来讲，只有合作伙伴的市场对接平台和中国处于同一水平，才能够形成互联互通的大市场。“一带一路”首先倡导的就是基础设施的互联互通，没有同一水平上的基础设施，大市场也无法构建，贾晋京最后称。

责任编辑：张玉