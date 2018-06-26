原标题：80岁的副国级赶赴雄安新区，看望29岁小伙

来源：“长安街知事”微信公众号

据《河北日报》消息，6月25日，最高检原检察长贾春旺以中华见义勇为基金会理事长的身份，看望慰问雄安新区的两名见义勇为英模。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这位曾执掌国安部、公安部的副国级退出领导岗位已有10年，却一直奋战在弘扬正能量一线，至今仍以80岁的高龄奔赴全国各地慰问看望见义勇为者。

贾春旺（左）赴海南慰问

他曾执掌国安部、公安部

1938年出生的贾春旺毕业于清华大学，47岁便当上国家安全部部长。13年后，也就是1998年，他改任公安部部长。2003年3月当选为最高检检察长，5年后卸任。

算下来，退出领导岗位，贾春旺已有10年。鲜为人知的是，这些年他并未歇着，而是选择在弘扬正气方面继续发挥作用。去职首席大检察官同年，他便接任中华见义勇为基金会理事长，担子一挑便是10年。

6月25日，贾春旺前往雄县许庄村、安新县漾堤口村看望曾勇斗持枪歹徒身负重伤的张立健，以及勇救落水父子的杨三乐。

张立健出生于1989年，今年29岁。2005年12月24日晚，他在家中听到邻居喊“抓小偷”，跑出来时恰好遇到墙上跳下企图逃跑的歹徒。“别过来，不然我就开枪了！”张立健不顾恐吓，冲了上去，被击中左腿。忍着剧痛紧追不舍的张立健，又被歹徒开枪打中了腹部。

最终，歹徒慌忙引爆一炸药包，趁着夜色逃跑了。经诊断，张立健左腿被打伤，腹部右侧被打穿。经侦查，警方破获了一个多次持枪入室抢劫的七人犯罪团伙。

杨三乐生于1962年，是白洋淀景区船工。2016年8月5日，一名儿童在港池边不慎滑落水中，不会游泳的父亲见状紧跟着跳了进去，谁知水太深，两人危在旦夕。闻听呼救，杨三乐纵身跳入水中，连抱带拉，几经挣扎，终于将这对父子拖上岸。

除了关心询问他们的身体状况，仔细了解家庭情况和生活水平，贾春旺还表示，不能让英雄流血又流泪，地方政府要给予应有的帮助。

海口、延安都有他慰问足迹

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，如今已经80岁高龄的他仍然亲自赴全国各地参加慰问活动。仅仅今年元旦前后至今，贾春旺就去了广东珠海、海南海口，以及北京房山。

2017年12月23日，他专程到珠海看望和慰问了见义勇为英模张树年和牺牲英模刘东承的父母；

2017年12月29日，他到海口看望慰问见义勇为英模及牺牲的英模家属，送去新春祝福，并送上慰问金；

2018年1月23日，他专程到房山看望慰问见义勇为伤残人员郑淑婷。除了送上2万慰问金、新年祝福，他还帮老人之子解决了工作问题。

再往前看，单在2017年，陕西延安、山西3市（晋城、长治、太原）、贵州铜仁、北京平谷、江苏徐州、天津市等，都留下了贾春旺慰问见义勇为英模的足迹。

贾春旺授予李幼斌见义勇为形象大使称号

据官网介绍，中华见义勇为基金会是1993年6月由公安部、中宣部等部委联合发起成立的全国性公募基金会。它的主要任务是：宣传、表彰、奖励、慰问、资助见义勇为先进人物，帮助见义勇为先进人物解决生活困难等问题，推动全国见义勇为立法等工作。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，除了副国级贾春旺，该基金会领导层还有数位省部级高官。比如常务副理事长李顺桃原为宁夏政法委书记，任副理事长的有刘国中（陕西省长）、周长奎（科技部党组成员）、焦杨（复旦大学党委书记）、王健（海航集团董事局董事长）。

责任编辑：张义凌