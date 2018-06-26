姚文智参选台北市长玩“统独”牌 港媒：一惯技俩

原标题：“九合一”还玩“统独”？ 港媒：绿营一惯技俩，但时代将逝

[环球网综合报道]民进党台北市长参选人姚文智近来可谓争议不断。23日，姚举办首场造势晚会，还玩起了“统独”牌↓

姚文智声称，选择丁守中就是选择“九二共识”、选择柯文哲就是选择“两岸一家亲”。

姚文智

对此，出席站台的陈菊接过话，又“补了一刀”称，蔡英文坚持“九二无共识”，要确保台湾的“主权”与台湾的安全。

香港中评社26日发表评论痛批，台湾凡大型选举必玩“统独”，藉以政治动员，骗取选票，这是绿营一惯技俩，食髓知味。

评论写到，年底的“九合一”选举少不了“统独”话题，2020年的大选更可能会是“统独”的又一次对决。有人说选民已厌倦，现在两岸关系这么差，当政者已将“台独”玩到了临界点，但玩不出什么新花样，徒增内部纷扰及大陆加倍打击。

对此，新党新思维中心主任侯汉廷认为，台北市民关心的是低薪、过劳、房价高涨等民生问题，县市长玩“统独”吵两岸的时代过了，姚文智的晚会仿佛置身10年前，让人看穿他伪装下仍是一名陈腐老者。岛内资深媒体人陈敏凤认为，许多帮姚文智站台的绿营大咖以两岸为主调，甚至讲出“九二无共识”，这虽对吸引深绿有用，但对台北市选情一点用都没有，这场“走钟”的造势，民进党根本是自找绝路。

今年3月，绿营的“台湾民意基金会”发布的一份涉及两岸关系的民调显示，台民众在“统独”的倾向方面有着剧烈的板块变动，即支持“台湾独立”比例的民众一路从2016年5月的51.2%下滑到2018年3月的38.3%，换算下来约少了200万人左右。基金会董事长游盈隆忍不住直呼“这是一个巨大且离奇的转变”。

同样是“台湾民意基金会”于本月17日公布的一份民调，结果显示台湾成年人中，49%的人对大陆有好感，44%有反感，与去年相比，好感度增加4.4个百分点，反感度降低3.5个百分点，对大陆有好感的人首度多于反感的人。游盈隆认为，“这是一个历史性的转变”。

对此，中评社认为，重看上述绿营机构所作的两份民调，或者有助对台湾民意变化的趋势多一分了解。如果游盈隆认为的“巨大且离奇的转变”、“历史性的转变”是真实可信的，再玩“统独”者就要小心。支持民进党的年轻人已不见了，玩“统独”的时代也快将过去了。

责任编辑：张玉