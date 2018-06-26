6月30日后这类纸质发票不能再用于抵税

原标题：[提醒]6月30日后，这类纸质发票不能再用于抵税！
交通运输部新闻发言人吴春耕25日在6月份例行新闻发布会上表示，根据财政部、国家税务总局《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）规定，2018年6月30日后，高速公路通行费纸质发票将不能再用于抵税，用户如需抵扣税款，需开具通行费增值税电子普通发票。
为最大程度上方便了纳税人获取发票和实现税款抵扣，有效促进物流业降本增效，真正实现了 “让百姓少跑腿、数据多跑路”，收费公路通行费电子发票服务平台2018年1月1日正式上线。
吴春耕表示，
运行半年多来，系统运行良好，运营服务也在不断提升。
截至6月24日24时，发票服务平台累计注册用户达到了167万、绑卡是350万张，开具通行费电子发票约是5839万张，其中征税的发票是5097万张，可抵扣税额达到3亿。
吴春耕称，
在不断完善高速公路通行费电子发票开具服务的同时，交通运输部、财政部、国家税务总局按照既定工作计划，稳步推进经营性一、二级收费公路车道系统改造，实现非现金支付卡及用户卡刷卡功能。
目前，改造工作已基本完成，正在开展联调联试，7月1日后，刷卡通行经营性一、二级收费公路的车辆，可在发票服务平台获取通行费电子发票，并按照财税政策有关规定实现税款抵扣。
下一步，交通运输部将与财政部、国家税务总局加强协同配合，持续优化服务，进一步提升发票开具便利性，不断提高公路出行服务质量，推动物流业降本增效，提升社会公众满意度。
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