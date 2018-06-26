探访湖南花垣污染:已注销两年的企业通过环保验收

原标题：数万吨重金属尾矿横流。。。已注销两年的企业竟通过环保验收！

近日，央视财经《经济半小时》栏目接到群众举报：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县私营企业在青山绿水间肆意打硐开矿、几十个含有重金属污染的尾矿库，已经毁掉了他们的农田，污染了当地的水源，而相关部门却弄虚作假，欺骗督察，掩盖当地生态环境遭到破坏的事实。

当前，国家对于环境保护采取了最大的监察巡视力度，强力打击污染环境的违法行为，花垣县百姓的举报是否属实？

数万吨重金属尾砂库肆意堆放

按照群众举报的线索，2018年5月27日，央视财经《经济半小时》记者来到了湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县，在包茂高速公路湖南省花恒县境内的浮桥坪大桥附近，通过无人机拍摄，记者发现了这样的画面。

浮桥坪大桥的两侧仅有几百米远的地方，显出一片片巨大的白色地面。这片裸露的白色地面至少有近2公里长、500多米宽，覆盖在原本绿色的田野间，随着无人机的不断飞行，在浮桥坪大桥的两侧，我们的镜头至少记录了3个这样的地方。

当地村民告诉记者，这片如同泥石流般白色东西，就是重金属污染严重的尾矿库。

根据《中华人民共和国河道管理条例》第三十五条规定，在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。

尾砂是选矿厂在特定的经济技术条件下，将矿石磨细，选取有用成分后排放的废弃物，尾矿库就是堆存尾砂的地方。未经处理的尾矿废渣中，包含大量的重金属元素、选矿过程中使用的石灰，以及多种化学药剂。

因此，国家对于矿区尾矿的存放和堆积，有着极为严格的管控规定，所有尾矿库必须采取防渗漏措施。但在花垣县眼前的这些重金属尾矿库区里，尾矿无任何处理措施，就这样堆放在河道边上、田野之中、山沟的泄洪道上。

在湖南省花垣县人民政府官网上显示，根据相关文件要求，花垣县环保局对全县2016年12月31日前投建的所有铅锌浮选企业进行全面排查清理，并将完成环境保护验收的铅锌浮选企业名单予以公告。

名单显示，花垣县下水湾尾矿库有限责任公司下水湾尾矿库，完成了环保验收，这个尾矿库建在长新村，有7家选矿厂共同使用这个尾矿库。

已注销两年的企业竟通过环保验收

湖南省花垣县矿产丰富，各类矿产生产带来的尾矿库，最早始于上世纪八十年代。三十多年来，因为重金属污染，尾矿库经历了多次关停、整治，又重新生产的过程。从2016年开始，湖南省政府对该地区的尾矿污染，展开了严厉的整顿，要坚决防治污染的蔓延扩散。但高压态势之下，当地诞生的尾矿却越建越多，上有党纪国法的严抓共管，各级政府的严肃督察，花垣县为何逆向发展成今天这个大面积污染的现状呢？

对于环境治理，花垣县的整改措施和整改成绩，是县政府公布最多的信息。

2014年，湘西州环保局官网发布新闻，花垣县积极推行锰、铅锌矿区整治整合，走好了八步棋，取得了明显成效。

2015年，湘西州政府官网发布新闻，花垣县委，县政府，以壮士断腕的决心，按照“六个不留”的要求，对境内矿硐，污水处理，生态修复等进行了全方位整治，花垣县取得了显著成效。

近六年多时间里，花垣县对外公布的环保治理汇报，都宣称取得明显成效。但就是这样的环保成绩背后，央视财经《经济半小时》记者在近二十处尾矿库区看到的是尾矿渣污染的现状。

湘西州安监局官网发布的一则消息指出，花垣县铅锌矿区因存在采空区重大安全隐患，于2016年8 月5日被省安委办作出全面停产整顿的决定。

然而仅仅过了6天时间，2016年的8月11日，同样在湘西州安监局官网却又发布了与停产整顿大相径庭的消息，上面写着，近年来，花垣县矿山整治整合取得较好成效，工作力度不断加大，矿山管理机制逐渐完善，矿山周边环境得到改善，采空区治理措施得当。

在花垣县政府的官方网站上，记者看到了花垣县2017年的《政府工作报告》。报告指出：国家环保督察交办的突出环境问题基本完成整治，完成12个重金属污染治理项目和21座尾矿库环保治理，尾矿库较大污染隐患基本消除。

针对花垣县2017年度的《政府工作报告》所说的这些自我评价，湖南省人民政府严肃指出，花垣县矿区扬尘依然到处可见，部分尾矿库存在安全隐患，少数浮选加工企业整治工作滞后，非煤矿山产能过剩，土壤和农产品环境质量基础性工作较为薄弱，矿山修复工作整体尚需加强，人民群众对改善当地环境质量有着强烈的要求。2017年底，湖南省政府组织环保、安监、国土、经信等部门实施督办，向花垣县人民政府发出督办通知，要求该县对突出矿山环境问题实施全面整改。

2018年4月27日花垣县政府发布了《关于花垣县铅锌浮选企业环境保护验收的公告》。我们看到，完成环境保护验收的共有24个尾矿库，共有43家企业已经完成了环评审批和验收。

但记者将这份名单上的企业，在国家企业信用信息公示系统中逐一查询之后却发现，花垣县政府向全社会公布的这份名单，3家企业查询无结果，却分别在2016年、2017年完成了环保验收； 6家早在2014年、2015年、2016年就被吊销或注销工商执照的企业，也顺利地完成了环保验收。

半小时观察：必须法办毁环境的“黑手”

习近平总书记在2018年5月召开的全国生态环境保护大会上强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。总书记也告诫全党，对那些损害生态环境的领导干部，要真追责、敢追责、严追责，做到终身追责。

我们期待花垣县的污染事件能够得到真正有效的管控。

责任编辑：张玉