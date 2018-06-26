上海一处碧桂园项目出现模架坍塌 1人死亡9人受伤

原标题：奉贤一在建工地发生工伤事故 致1死9伤

6月24日下午16：40时许，中天建设集团有限公司在位于奉贤区海湾镇海农公路-海兴路路口东南角的碧桂园项目售楼处6层屋面混凝土浇筑过程中出现模架坍塌，坍塌面积约300平方米，现场部分作业人员被模板及钢管掩埋。公安、消防接报后迅速赶赴现场处置，确认1人死亡、9人受伤，伤者立即送往奉贤区中心医院进行救治，无生命危险。

目前，事故原因在调查中。

来源：上海应急

责任编辑：张义凌