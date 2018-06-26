原标题：岭南师范学院毕业证拼音写错 ，校方称目前正在回收
@红星新闻 6月26日消息，今天上午，有网友在微博爆料称，岭南师范学院毕业证和学位证的拼音出现错误，将Lingnan误写为Linignan。
随后，红星新闻联系到岭南师范学院宣传部，一位工作人员称，今年发放的毕业证和学位证确实出现了错误。他说，学校今天早上举行毕业典礼，仪式结束，有学生反映毕业证和学位证的问题，随后他们立刻开始回收发放出去的毕业证和学位证，“等回收工作结束，之后将修改错误，重新发放。”该工作人员称，此次错误的具体原因还不得而知，需要进行调查，“之前从来没有出现过这种问题，今年招标重新换了印刷厂，就出现了错误。”
岭南师范学院官网显示，该校位于湛江市，于1904年始设师范科教育，1978年更名为雷州师范专科学校，1991年升格更名为湛江师范学院，2014年更名为岭南师范学院。
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