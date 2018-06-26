原标题：被禁17年后，法国牛肉将再次登上中国人的餐桌

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[环球网综合报道 记者 朱梦颖]被禁17年后，法国牛肉将在不久后再次登上中国人的餐桌。

据英国路透社25日消息，在法国总理菲利普访华之际，法国当日与中国达成健康和安全协议，法国对华出口牛肉（的计划）更进一步。报道称，法国总理爱德华·菲利普访所签署的关于卫生和检验要求的技术协议意味着，一旦申请许可的肉类公司获得许可，法国将可对华出口牛肉。

报道还称，自去年解除约20年前欧洲“疯牛病”危机所致的禁运禁令后，法国一直在寻求进入中国牛肉市场有效的机会。路透社还称，中国近年来也逐渐放松对进口牛肉的长期限制，以满足人们对牛肉日益增加的需求。路透社还援引中国海关统计数据称，中国目前是世界第二大牛肉进口国，2017年约进口70万吨牛肉，价值约33亿美元，较上年增加20%。

法国肉类工业协会Interbev也表示，在中国向7家已申请（许可证）的屠宰场发放许可证后，法国预计将于今年9月份正式开始向中国出口牛肉。

“法国牛肉行业的好消息，中国对其开放了市场”，法国总统马克龙25日在推特上写道。

报道还称，对华出口牛肉可以缓解法国牛农多年来深受困扰的问题——因法国国内牛肉消费下降和国外供应量减少所致的价格低廉问题。

根据此前媒体报道，2000年欧洲暴发新一轮“疯牛病“危机，为避免“疯牛病”蔓延到中国境内，2001年3月27日，我质检总局和农业部下令禁止进口和销售从英国、爱尔兰、瑞士、法国、比利时、卢森堡、荷兰、德国、葡萄牙、丹麦、意大利、西班牙和列支敦士登13国引进的牛肉、牛组织、脏器等为原料生产制作的食品。

近年来，全球疯牛病防控水平得到有效提升。2015年，总部设在法国巴黎的世界动物卫生组织（OIE）授予了法国“疯牛病风险可忽略”认证，标志着法国疯牛病防范工作已达到国际先进水平。我国则在2014年即已被授予该项认证。

如中国解除法国牛肉输华禁令，法国将是继爱尔兰、荷兰和丹麦后欧盟第4个中方解除有关牛肉输华禁令国家。

责任编辑：张玉