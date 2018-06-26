北京朝阳法院：快递涉毒猛增 建议邮政局加强监管

原标题：快递涉毒犯罪一年增长3.5倍 朝阳法院发函建议国家邮政局加强监管

新京报快讯（记者刘洋）今天（26日），朝阳法院发布涉毒案件调研结果称，毒品犯罪正在呈现“快递化”趋势，利用快递贩毒在2017年猛增至18件，增幅达到3.5倍。针对这一现象，北京朝阳法院向国家邮政局发送司法建议，建议该局加强监管。

据统计，朝阳法院审理的涉毒犯罪中，自2013年起开始有利用快递实施犯罪的迹象，当年涉案数量仅为1件。2014-2016年快递涉毒犯罪案件均在个位数，2016年为4件，共涉及5名被告人，毒品数量为200余克。2017年，这一数字猛增至18件，涉及被告人20人，毒品数量也增长至1100余克。这些案件涉及多家物流企业。

针对这些问题，朝阳法院向国家邮政局发送司法建议函，建议国家邮政局规范快递企业收件查验身份、验视内件的操作程序和快件安检项目，改良安检设备、提高违禁品安检力度，同时利用推进快递业信用体系建设的契机，对快递企业的落实情况进行通报奖惩，促进快递企业做到逢寄必查、逢件必验、逢疑必检。针对快递行业无人化、智能化创新举措，研究完善监管机制，并加强行业监管。

责任编辑：张义凌