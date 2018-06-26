专家：别低估大陆对“台独”警告 勿高估美会协防

原标题：台专家：别低估大陆对“台独”警告 勿高估美协防台湾意志

参考消息网6月26日报道 台湾中时电子报6月24日刊登《别低估大陆、高估美国》一文，作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山。

文章称，有专家认为，由于中美的战略竞争、技术竞争提前到来，台湾问题会成为美国向中国大陆施压非常重要的筹码，台湾问题导致中美严重摩擦、冲突的可能性很高。台湾当然不希望变成“夹心饼干”，但要避免陷此困境，最重要的是须正确判断形势，谋定而后动。

文章指出，大陆视“台湾问题”为核心利益，美国则当成“利益攸关者”，面对中美博弈对台湾的影响，台湾常低估大陆处理台湾问题的决心，高估美国协防台湾的意志；高估中美对抗的意愿，低估双方合作的需求。

文章认为，在大陆眼里，解决“台湾问题”已成为“中华民族伟大复兴”的一部分，因此不会坐视两岸渐行渐远，尤其不能容忍“台独”势力在岛内无限蔓延。但台湾内部有人却认为“爱拼才会赢”。

文章表示，台湾不能忽视大陆对“台独”的警告，更不能因“自欺欺人”而掉以轻心。

文章称，在大陆最近加强对台“文攻武吓”时，美国也以一连串的对台示好向陆方释出警讯，但美国政府与智库人士已多次强调，不会为“台独”而战。

文章表示，对台湾而言，即使得到美国的“口惠”，也不会是一顿“免费的午餐”。“美国在台协会”前理事主席卜睿哲认为，台湾必须面对的一个问题是“台湾若需要深化、广化与美国的经济关系，在基于台湾自身的利益下，是否应该在美猪美牛、放宽金融服务产业投资等议题上做出让步”。

文章称，中国崛起可能形成中美对抗，但因双方力量对比产生的“恐怖平衡”，使得任何一方都不愿见到出现“相互毁灭”的局面。与此同时，也不能忽略中美在处理国际问题时，也存在着许多共同利益。

文章指出，陈水扁当初因主张“一边一国”，成了小布什政府眼中的“麻烦制造者”，台湾因此腹背受敌，处于进退维谷的状态。目前台海形势日趋凶险，民进党当局应居安思危，勿因错估形势而重蹈覆辙。

责任编辑：张玉