武汉东西湖区回应教师招聘40题与预测卷雷同:重考

原标题：教师招聘考试被批糊弄续 教育局：本次考试无效，重考

（北京时间记者 潘琦 报道）6月25日，北京时间报道了武汉市东西湖区教师招聘考试中存在考试试题与预测卷试题雷同等问题的情况，6月26日，武汉市东西湖区人民政府官网发布了该考试的重考通告，称经研究决定本次考试无效，并将于7月7日重新组织2018年聘用制教师招聘考试。

重考通告截图

重考通告中称，6月23日东西湖区教育局2018年聘用制教师招聘考试结束后，有考生反映此次招聘考试试题与某教材试题部分雷同。东西湖区教育局得到相关信息后，高度重视，立即成立工作专班，迅速开展调查核实，确认此次笔试综合能力测试试卷有40道题与某培训机构考前冲刺预测试卷雷同，涉及分值60分，已影响到考试结果的公平公正。

东西湖区教育局表示，为保证招聘考试的严肃性、公正性、公平性，经研究决定本次考试无效，并将在7月7日重新组织2018年聘用制教师招聘考试。重考对象为前次有效报名缴费成功的考生。同时，本次重考不收取任何费用。对于自愿放弃重考的考生及时退费。

东西湖区教育局还对高度关注本次考试并认真监督帮助其发现问题的考生表示衷心感谢，并对重新组织考试给考生带来的不便深表歉意。东西湖区教育局也欢迎广大考生对招考工作予以监督。

责任编辑：张义凌