小学生因蔡英文出席活动被迫停课 家长批：搞戒严

原标题：“菜皇出巡”好大官威！小学生被迫停课 家长怒批“搞戒严”

蔡英文出席今年的警察大学毕业典礼（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]台防务部门三军六校联合毕业典礼，将于29日在“国防大学政治作战学院”复兴岗校区举行，由台当局领导人蔡英文亲临主持。而台当局也对附近路段实施大规模管制，导致邻近的文化小学被迫停课，一名家长在脸书（Facebook）上贴出停课通知单，并发文抱怨“真的假的公文？三军六校毕业典礼是什么大事，到底哪位天王要去，搞到如此这般大规模管制，连小学生都停课，要不要颁布戒严令？”

据台湾“中时电子报”6月26日报道，由于蔡英文路过，使得附近学校被迫停课，引起家长怒批，“好大的官威”、“衍生的安亲费用，是要由总统府补贴吗？”根据家长提供的停课通知单，原定6月29日当天结业式，因台北市警察局北投分局将针对文化小学周边实施交通管制，届时中央北路至稻香路道路封闭，考虑维安及学童上下学安全，经教育局核定当天停课，改在8月29日补课。

校方发给小学生家长的停课通知（图片来源：“中时电子报”）

对于家长反应“再怎么苦不能苦孩子，再怎么影响，不能妨碍孩子读书”，批评蔡当局的表现是“夸张级”，网友则回应“菜皇出巡”、“天后出巡，众人回避”、“台湾何时变帝制了？”、“去年被围车，今年就封街，搞戒严 ！”、“拒马还没摆出来 该感恩了”。

其实，在6月14日举行的警察大学联合毕业典礼上，由于蔡英文的出席，台当局就扩大了周边的管制范围，当时也有网友在脸书质疑“将所谓的意见表达区设在2~3公里处？烂菜政府已经快听不见人民的声音了，隔这样的距离是把人民当狗吠火车吗？”

有警大毕业生在脸书贴出与蔡英文合照，下面则有网友留言“恭喜同学！可是同学，和你拿证书合照的那位会不会是一生耻辱？”、“先爱的抱抱再砍到见骨，好一个双面人…”。

对比颇为强烈的是，两年前蔡英文刚就任台湾领导人，第一次出席警察大学毕业典礼时，还有不少毕业生向她要求“爱的抱抱”，不过近日，蔡当局因“水煮香蕉”、限塑吸管等议题被叮得满头包，再加上公教年金改革7月上路，今年的警大毕业典礼，蔡英文的“爱的抱抱”已不复见。

前警大教授叶毓兰早前因年改被砍到见骨，在脸书上发文“伤心、有晚景凄凉的感觉”，并说此举如同毁灭台湾的未来。而面对媒体询问年改、汤匙喝珍奶等敏感议题，蔡英文也都选择避而不答。

责任编辑：张玉