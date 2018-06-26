北京今年新能源车指标用尽 老赖被限参与汽车摇号

原标题：4135名“老赖”被限参与摇号

昨天，北京小客车指标办通报了今年第三期摇号相关数据。据统计，本期超过280万人申请普通小客车指标，相当于约为2031人抢一个指标，再次刷新历史数据。新能源指标也很紧俏，超过28万人排队轮候，按照现有规则计算，新申请者至少在五年后，也就是2024年才能获得新能源指标。

普通车约2031人抢一个

昨天，北京小客车指标办公室通报了最新一期小客车指标配置相关数据。

据通报，本期将配置个人普通小客车指标6333个。经审核，截至2018年6月8日24时，普通小客车指标申请个人共有2808047个有效编码。北京青年报记者统计发现，本期约2031人抢一个指标，难度创历史新高，而上一期约为1963人抢一个指标。

今年以来，随着普通车指标中签难度屡创新高，不少“久摇不中者”转向新能源指标，普通车申请人数出现过短暂回落。随着新能源指标的获取难度增加，不少新增申请者选择进入普通车指标的“摇号池”，普通车申请人数再次增加。

随着本市外埠车新政的发布，本市小客车指标资源变得更加重要，预计接下来小客车指标申请人数还将大幅增加，摇号难度或将继续攀升。

今年新能源车指标已用尽

按照《关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告》规定，个人和单位新能源小客车指标年度配额已用尽，审核通过的有效申请编码按照规定将继续轮候配置。

新能源小客车指标申请个人共有285560个有效编码，按照现有规则推算，新申请者至少在五年后，也就是2024年才能获得。

不过，按照规定，处于轮候配置状态的个人新能源小客车指标申请，自2018年6月9日起，每月9日0时，系统自动将申请有效期延长6个月。所以，只需要确保个人申请信息在申请期间都正常有效，申请者不再需要手动确认延期。

失信者被限制参与指标配置

另据了解，按照《北京市高级人民法院 北京市经济和信息化委员会 北京市交通委员会 关于限制失信被执行人参与本市小客车指标配置的工作意见》，经本市法院认定，本期共有4135个失信被执行人被限制参与小客车指标配置。

申请人如果对被自身纳入失信被执行人名单有异议的，可通过北京法院审判信息网（www.bjcourt.gov.cn）查询具体认定案由，也可以依法向执行法院提出。

文/本报记者 刘珜

责任编辑：张义凌