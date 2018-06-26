原标题：贸易战威胁全球经济，美国首当其冲

国是直通车

当地时间25日，美国哈雷戴维森摩托车宣布，为避开来自欧盟的关税还击，降低成本，该公司计划将部分摩托车生产线转移到美国境外，并称“生产线转移是他们降低成本的唯一选择”。

不久前，德国汽车厂商戴姆勒下调了2018年获利预估，宝马也表示正在考虑“战略选择”。此外，多家全球大公司也纷纷调降财测并归咎于紧张的贸易形势。

摩根史丹利分析师表示：“在原厂委托代工（OEM）企业中，我们不相信只有戴姆勒一家调降财测。其它OEM企业也因为戴姆勒所提到的类似趋势而不同程度地面临风险。”

有人将近期经济表现称为“阶段性疲软”，但欧洲央行消息人士对路透社表示颇为担心“经济预测体现的乐观假象”。

全球经济走势到底如何？

根据国际清算银行（BIS）最新发布的2018年度经济报告，随着对全球贸易战爆发的担忧加剧，一年的经济增长可能因保护主义抬头而付诸东流。

美银美林经济学家Michelle Meyer表示，一场重大的贸易战将导致美国经济增长大幅放缓，信心下降和供应链中断可能加剧贸易冲击，导致彻底衰退。

国是直通车 侯雨彤 制图

经济增长的隐忧

2018年接近过半，全球经济表现并不是太悲观。

根据国际清算银行发布的报告，全球增长率大致与危机前的长期平均水平相当，各国的经济增长高度同步，失业率继续下降，一些经济体的失业率甚至达到几十年来的低点，其中包括一些最大的经济体。

全球经济在过去12个月出人意料的强劲表现，促使分析师们修正了大多数国家2018年和2019年的增长预期。报告指出，根据预测，2018年全球经济增长将达到3.9%，2019年预计为3.8%。

但也有迹象表明，不断升级的贸易保护主义正在拖累投资。

一份调查显示，德国投资者信心目前处在多年低位，主要归咎于该国出口受到关税打击。德国智库ZEW近日公布，6月经济景气指数从5月的负8.2降至负16.1，为2012年9月以来最低。

路透社指出，有关意大利新政府对欧元区态度的担忧打击了信心，但与美国之间不断发酵的贸易争端，则可能产生大得多的直接经济影响。

美联储主席鲍威尔也对贸易政策的大幅调整表示了担忧。他称：“我们第一次从（企业领导们）那里听说他们决定推迟投资，推迟招聘，并推迟作出决定。”

事实上，自特朗普上任以来，经济学家们持续就保护主义发出警告。美国一系列关税行动加大了与盟友和主要贸易伙伴之间的敌意，并引发了全面贸易战的担忧。

最近一次回合是当地时间22日，特朗普威胁称，将对所有欧盟组装汽车征收20%的进口关税。欧盟委员会副主席Jyrki Katainen向法国《世界报》透露：“如果美国决定提高进口关税，我们将别无他选，只能选择应对。”

主要政策制定者和分析师普遍认为，虽然以牙还牙关税将是可控的，但全面的贸易战会削弱经济增长。

国际清算银行强调，如果保护主义措施破坏了“开放的多边贸易体系”的总体信心，后果可能是灾难性的，“可能引发新一轮的经济低迷”，而全球经济正从上一次危机后开始复苏。

华盛顿彼得森国际经济研究所（Peterson Institute）估计，如果特朗普对所有汽车及零部件征收25%关税，且所有贸易伙伴都进行报复，将造成美国汽车业减产5%，就业减少4%。

德意志银行驻纽约首席经济学家胡珀（Peter Hooper）预计，美国经济今年将增长3%。他表示，已经采取或正在实施的措施，将使国内生产总值（GDP）增幅仅下降0.1个百分点。

路透社指出，尽管2018年也许仍会是个全球经济全面增长的好年头，对美国而言肯定也如此，但特朗普的“美国优先”贸易政策暗示，下半年每个国家和地区都将面临麻烦。

防范金融风险

周一，全球股市再遭集体抛售，美国股市低开低走，道指盘道指盘初下跌超200点；欧股全线低开后跌幅持续扩大；亚太股市收盘大跌，日经225指数收盘下跌0.8%。

国际清算银行新任总经理卡斯腾斯（Agustin Carstens）指出，“我们正在进入一个危险的动态，这些类型的（保护主义）议题开始对汇市和金融流动产生副作用。”

卡斯滕斯表示，保护主义措施的增多是全球经济的一个关键弱点，可能损害增长，并蔓延至金融市场。

不过，目前BIS的基本预测是，只要贸易紧张局势或借贷成本不急剧升级，全球经济就将继续改善。

值得注意的是，报告指出，尽管存在跨国差异，中期风险还是存在的，这些风险某种程度上反映了金融危机后不平衡的复苏以及对货币政策的过度依赖。

因此，该行支持美国联邦储备委员会继续提高美国利率、欧洲央行等其它主要央行退出大规模刺激政策。

“我认为逐步推进这方面的正常化很重要，”卡斯腾斯说，“非常规政策协助把我们带到现在的地方……但这是有代价的，那就是金融市场一些弱点越来越大。”

他还指出：“如果央行在正常化之前等待更长的时间，这些方面的失衡情况很可能会继续加剧，今后金融不稳定风险也会更高。”

此前，为了应对金融危机，各国央行实施了超低利率，对全球经济起到了很好的作用。但BIS表示，宽松的货币政策对稳定构成了威胁。

BIS的经济部负责人克劳迪奥·博里奥敦促政策制定者向前推进，既要解决金融稳定风险，又要使其经济免受下一场衰退的影响。

自2015年末以来，美联储已经七次加息，英国央行曾一次上调利率，而欧洲央行刚刚宣布到今年底将停止购债，并保持利率不变直到2019年夏季之后，日本央行仍在增加刺激力度。

国际清算银行表示，虽然美欧央行加息和逐步退出刺激政策会加剧金融市场动荡，但这不应成为这些行动的绊脚石。

该行敦促政策制定者继续走“正常化”道路，即便会引发金融资产价格大幅波动。事实上，国际清算银行认为，如果能让投资者更加谨慎，那这种波动性是受欢迎的。

卡斯滕斯还表示，货币政策正常化——加息和取消量化宽松等其它措施——对于“重建政策空间”至关重要。

国际清算银行指出，各国政府也应该通过控制公共财政，而不是过度支出，在经济复苏中发挥自己的作用。

“（政府）必须确保公共部门财政的可持续性，避免周期性的财政扩张。这个问题的重要性再怎么强调都不为过。”

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责任编辑：张迪