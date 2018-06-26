蔡英文外出将整所小学都停课 马办:她要变台风了

原标题：蔡英文外出把整所小学课都停了！ 马办发言人：这是要变台风了

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文周五将出席台防务部门三军六校联合毕业典礼，乍一看，就是一个简单外出行程安排。但为此，蔡英文被投诉了！

投诉她的是小学生的家长。

原来，蔡英文此次出席典礼路过的地方，附近的小学要被迫停课。学生家长为此十分不解，怒批蔡英文“好大的官威”。

此事还惊动到了台湾“总统府”，26日下午，“总统府”回应了：并不知情……

“总统府”的解释是，“根据我们向主责维安单位查证，当天车队行经区域并没有实施道路封闭的管制作为，府方与特勤单位更没有下令停课，有关媒体报道，学校以此为由发布停止到校通知，府方对此并不知情”。

马办发言人徐巧芯26日对蔡英文如此“摆谱”不满，“外出就要让整所小学停课”，徐巧芯酸讽“总统已经变成台风了”！

徐巧芯批，蔡英文维安当然有其必要，但这次地方做法“太夸张”，“以后小学生的期待可能从‘台风要来了！’（期待放台风假），改成‘蔡总统什么时候要经过我们学校！（当天也不用上课）！”

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