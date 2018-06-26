杨金成任中船集团总经理 该职位曾空缺3个月

原标题：中船重工副总经理杨金成任中船集团总经理，该职位空缺3个月

空缺近3个月的中国船舶工业集团有限公司（下简称“中船集团”）总经理一职有了人选。

6月26日，据中船集团官方微信发布，当日上午，该集团召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国船舶工业集团有限公司总经理任职的决定：杨金成同志任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国船舶重工集团有限公司（下简称“中船重工”）副总经理、党组成员职务。相关职务任免按有关法律和章程办理。

值得注意的是，中船集团总经理一职自今年3月26日起一直空缺。

据此前报道，今年3月26日，中船集团召开中层以上干部大会，中央组织部副部长高选民宣布集团领导调整决定：中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记雷凡培出任中船集团董事长、党组书记。中船集团董事长、党组书记董强和总经理、党组副书记吴强同时卸任。

目前中船集团官网尚未更新杨金成职务信息。据中船重工官网领导介绍，杨金成现年55岁（1963年11月出生），为湖北武汉人， 1988年8月参加工作，拥有华中科技大学电力与电子传动专业博士研究生学历。其历任七一九所第四研究室助理工程师、工程师，七一九所第四研究室副主任，七一九所所长助理兼计 划处副处长；七一九所副所长（主持行政 工作），七一九所所长、党委委员，集团公司总工程师兼军工部主任，中国船舶重工集团公司党组成员、总工程师，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员等职务。

附杨金成简历（来自中船重工官网）

1963年11月出生，湖北武汉人， 1994年12月加入中国共产党，1988年8月参加工作，华中科技大学电力与电子传动专业博士研究生学历，研究员。1981.09-1985.07 华中理工大学电力工程系电力系统及其自动化专业本科生；1985.09-1988.07 中科院等离子体物理研究所电源工程专业硕士研究生；1988.08-1995.11 七一九所第四研究室助理工程师、工程师；1995.11-1996.05七一九所第四研究室副主任；1996.05-1996.12七一九所所长助理兼计 划处副处长；1996.12-1997.02七一九所所长助理；1997.02-2001.11七一九所副所长；2001.11-2002.05七一九所副所长（主持行政 工作）；2002.05-2003.04 七一九所所长；2003.04-2015.12 七一九所所长、党委委员；2015.12-2016.03集团公司总工程师兼军工部主任，七一九所所长、党委委员；2016.03-2016.04集团公 司总工程师兼军工部主任；2016.04- 2016.05中国船舶重工集团公司党组成员、总工程师。2016.05- 中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。

责任编辑：余鹏飞