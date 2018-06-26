媒体:怂恿女孩跳楼令人不齿 别拿国民劣根性背锅

原标题：怂恿19岁女孩跳楼令人不齿，但也别拿“国民劣根性”背锅 |新京报快评
持“国民劣根性”论者，将个人应负的学习及道德责任转嫁到了抽象的民族特性、传统文化之上，既削弱了个体向善、求真的积极主动性，又否定了品行端正者的正面意义。
文 | 唐米
近日，甘肃庆阳一19岁女生李某奕跳楼自杀事件引发关注。25日晚10时许，庆阳市公安局西峰分局召开“西峰6·20女孩跳楼死亡事件”媒体通气会，介绍李某奕自杀过程的同时，也介绍了其此前受到高中班主任猥亵，及有关部门对此事的处理情况。
此外，针对围观群众在现场起哄以及发布视频，警方介绍称，已有两名围观群众因妨碍救援被行政拘留，4月24日又确定6名，事件正进一步调查中。
“你倒是跳啊！”、“怎么还不跳啊！”，庆阳19岁女生跳楼自杀案之所以广受舆论关注，除了对一个鲜活生命逝去的惋惜，人们还对围观者冷漠的言语刺激，甚至在现场录制小视频上网传播，表示相当的愤怒和震惊。
▲6月20日，救援人员营救现场。新京报“动新闻”截图
而随着事件的进展，舆情也出现了“歪楼”的迹象——网络迅速产出大批以“看客冷漠，千年未变”、“这个民族太烂了”之类主题的文章，将少部分人的围观起哄上升到国民劣根性的高度，大加鞭挞。
不可否认，冷漠看客围观怂恿当事人跳楼已经不是第一次了。2003年，湖南湘潭一名轻生者意欲跳楼，消防人员在营救时，围观群众中有人连续喊“跳下来”，最终导致男子情绪激动，一跃而下；
而在桂林与沈阳，甚至还发生过，有人想跳楼轻生，现场竟然出现小贩兜售望远镜。无比冷漠的做法，都引起较大争议。
这样的做法，让人愤怒，但如果就此认为此乃“国民劣根性”，是“数千年不变之恶”，可能就是以极端代替整体了。
庆阳女孩跳楼事件中，围观看客冷漠麻木，怂恿跳楼者还可能涉嫌寻衅滋事，要承担法律责任。但他们毕竟是少数，他们的素质也无法代替全体国人的素质。以少数人的冷漠，给国人扣上“国民劣根性”的帽子，是典型的以偏概全。
常识是，每个族群都有素质高的和素质低的，有善的，有恶的，当然，素质极高者和极善者，与素质极低者与极恶者都是少数，大多数人仍然处于正常的道德水准线上，这是一个呈正态分布的状态。
如果以素质极差者和极恶者来概括一个民族或一个社会，这无疑陷入了“素质论”的陷阱。
“国民劣根性”之所以大行其道，一是因为批判者的偷懒卸责，二是因为知识不足。
所谓偷懒，是懒得去寻找真正的事件根源；所谓卸责，是说这个“民族劣根性”的标签很容易成为公共责任主体和每个个体不思进取的借口。
而知识不足，则是因为批判者缺乏逻辑和方法，却偏偏试图去解释社会现象和解决社会问题，端着“国民劣根性”这个“法器”，自以为“一招鲜，吃遍天”。
▲“国民劣根性”经鲁迅剖析批判后，播迁不绝。
固然，有一些人道德水平不高，对他人的苦痛不能共情，但大多数人是心存善念的，拿“国民劣根性”说事，不免对好人形成误伤。
这是一种整体主义的观念。它将个人应负的学习及道德责任转嫁到了抽象的民族特性、传统文化之上，既削弱了素质不足的个体向善、求真的积极主动性，又否定了素质良好、品行端正者的正面意义。
这些人可能没有想到的是，既然“国民劣根性”是一种衍生于集体主义观念的论调，那么自己也自然包含其中，因为他自己也是“国民”中的一员。
“国民劣根性”决定论其实就是一种文化决定论，即似乎有一种古今一脉、根深蒂固的历史沉淀，像某种遗传基因一样决定了国民素质和命运。
按这个观点，人性是没救的，因为由“基因”决定，但实际上，每个个体都应该对自己负责，对社会负责，而不应该要求国民性对自己的素质问题负责，更不应该将少数极端问题视为整体缺陷，否则，这种逻辑不亚于怂恿他人跳楼。
围观怂恿李某奕跳楼的看客，冷漠、麻木，该被批评，甚至有的要被追究法律责任，但如果将其归结为“国民劣根性”，那就是言不及义，打偏了靶子。
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