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102岁老红军刘全德逝世 曾任东北民主联军营长

102岁老红军刘全德逝世 曾任东北民主联军营长
2018年06月26日 15:50 浙江日报
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　　原标题：刘全德同志逝世

　　浙江省交通运输厅离休干部、老红军刘全德同志（享受副省长级医疗待遇，按省长级标准报销医疗费），因病医治无效，于2018年6月9日在杭州逝世，享年102岁。

　　刘全德同志是江西省永新县人，1932年5月参加中国工农红军，1937年6月加入中国共产党。历任红二方面军战士、排长、副连长，八路军一二○师特务团连长、副营长，抗大学员，东北民主联军营长，东满独立师七十团营长，东北人民解放军三十师补充团参谋长，一四一师团参谋长，湖南军区独立廿一团副团长，空军二十二师六十六团供应大队大队长，浙江省交通厅公路运输局运输科科长，省交通厅公路工程局办公室主任等职。 

责任编辑：余鹏飞

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