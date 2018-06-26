原标题：解局 | 澳大利亚学者和媒体建议对华应减少偏见和偏执

1977年，当乔斯琳·切伊刚来到澳大利亚驻华使馆担任文化领事时，她感受到了来自中国的对澳大利亚的强烈好奇。在她的协助下，北京动物园从澳大利亚引进两只袋鼠，它们很快成为深受欢迎的动物明星。

1978年，北京外国语学院（现北京外国语大学）的胡文仲和来自全国其他高校的8名教师经中国教育部选派，前往悉尼大学学习，后来成为中国英语教学领域的“大咖”。胡文仲等人不但收获了个人学术成就，更与很多澳大利亚朋友建立深厚友谊。

40年后的今天，中澳关系早已超越了相互好奇的阶段，建立全面战略伙伴关系。但随着接触的增加，也有一些不和谐的声音显现出来。

2016年下半年以来，澳大利亚部分政界人士和媒体抹黑中国“干预”澳大利亚国内政治，抛出中国对澳大利亚搞渗透等无稽之谈，令中澳关系出现波折。

日前在北京举行的第十六届中国澳大利亚研究国际学术研讨会上，已经成为西悉尼大学教授的切伊，以及9名中国学者中的5人将自己的经历分享给与会的从事澳大利亚研究的学者、学生。

研讨会上，学者们津津乐道于中澳贸易从单纯的小麦和羊毛发展到铁矿石、农产品、金融服务等各个方面，双边贸易额已达到约1500亿美元（约合9800亿元人民币）。

中澳学者都同意，中国和澳大利亚两国经济有较强的互补性。然而，正如澳大利亚乐卓博大学尼克·比斯利教授在接受记者采访时指出，澳大利亚不能将目前中澳紧密的经贸联系视为理所应当而不加以珍惜和维护。

华东师范大学澳大利亚研究中心主任陈弘表达了类似看法。他说，虽然中澳经济互补，但澳方必须认识到，澳大利亚对华出口的主要产品，无论是矿产品还是农产品，都可以在其他市场找到替代。

澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔6月19日在出席澳大利亚中国工商业委员会举办的堪培拉联谊日活动时也承认，“中国巨大的进口市场是其他国家无可比拟的，必将带动澳大利亚的经济增长”。

近期，包括总理特恩布尔在内，一些澳大利亚官员做出积极表态，显示出改善两国关系的意愿，参加研讨会的中澳学者注意到了这一点并加以肯定。

不过，比斯利说，要想避免双边关系再次陷入类似去年以来的低谷，澳大利亚政府就必须找到与中国“愉快相处”的方式。

无独有偶，澳主流媒体《澳大利亚人》报驻华记者罗文凯（罗万·凯立克）25日发表文章呼吁澳大利亚政府制定清晰的对华政策，而不要让“分歧和疏远”被默认为澳大利亚对华关系的官方战略。

中国驻澳大利亚大使成竞业19日出席澳大利亚中国工商业委员会举办的堪培拉联谊日活动时也强调，“为扫除两国关系的乌云和使其实现可持续健康发展，我们需要更多交流和包容，不断减少偏见和偏执。”

他表示，“我们需要多从积极角度看待彼此的发展和政策意图，不断克服冷战思维。我们需要建立更多互信，不断缩小误解。我们需要在两国之间建立更多的纽带，而不是藩篱。我们需要尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧。”

“澳大利亚应该更好地了解中国，”比斯利说。他建议澳大利亚通过政府主导的形式，加强各领域、特别是政府和议会年轻一代对中国、特别是中国政治的了解，就像他们为了解美国所做出了努力一样。

罗文凯也在文章中建议，政府在制定对华战略时强调需要“了解中国，了解其美妙的文化和人民，其特殊的历史和多样性……”

切伊现在已经白发苍苍，9名留学悉尼大学的中国学者也已有两位过世。他们的故事告诉人们中澳关系如何一路发展到现在，而研讨会上更多的年轻面孔将有自己的故事可以讲述。他们，以及往返于中澳之间的各行各业的人们，将不断推动两国关系向前。

责任编辑：张迪