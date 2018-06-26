原标题：蔡英文对外媒装可怜，外交部：挟洋自重无济于事

[环球时报-环球网报道 记者王盼盼]台湾地区领导人蔡英文26日接受法新社专访时装可怜称“台湾遭受中国（大陆）巨大的压力”，还表达了“希望国际社会挺身约制中国（大陆）”的想法，声称希望其他国家和地区能和台湾联手“防御中国（大陆）的扩张主义目标”。

在26日的外交部记者会上，面对法新社记者的提问，发言人陆慷就此表示，我们多次说过台湾是中国的一部分，岛内一些人说的一些话是中国国内的事，不是外交部这个场合回答的，建议向中国政府主管台湾事务的部门询问。

陆慷表示，希望岛内一些人认清国家民族发展的大势，不要在错误的道路上越走越远，试图挟洋自重也无济于事。

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