蔡英文接受外媒采访 妄称遏制“中国的霸权扩充”

原标题：社评：蔡英文发狂言难掩台湾当局的慌乱

蔡英文接受法新社采访，呼吁国际社会一起制约、遏制“中国的霸权扩充”，她形容台湾是“坚韧之岛”，虽有挫折感，但没有放弃的理由。

蔡英文对法新社说，中国大陆越来越具“侵略性”，这不只是对台湾的挑战，因为今天是台湾，明天可能就是另一个国家得面对中国扩张势力。

她再次宣称希望在“对等”和“没有政治前提”情况下与中国大陆领导人会面。

这是蔡英文上台以来对大陆发出的最激烈攻击之一。尤其与以往不同的是，她这一次把两岸之间的事说成是大陆与民主世界的对抗，呼吁西方世界一起遏制大陆，公开要让台湾充当外部干涉的杠杆。

蔡继续保持了她的政治虚伪。由于她拒绝承认“九二共识”，两岸的所有官方渠道接触全都停了，她却侈谈愿意举行两岸领导人会面，还摆出“对等”和“没有政治前提”的条件，她在拿完全没有可能性的假提议作秀。

蔡英文喜欢接受西方媒体采访，原因是她不被任何有影响的国际场合接纳，只好通过在西方媒体上露面刷存在感。不过她这一次说得很出格，满嘴跑火车，显示台当局在遭到一连串失败后，如今真的慌了，急了，扛不住了，要通过说些猛的来给自己壮胆，激励绿营，讨好“急独”分子，在国际上也赚点同情分。

大陆官方对台当局的批评大多就事论事，一直避免对蔡英文当局进行公开的整体定性。这也算是给两岸关系暂不走向摊牌留了最后的空间。蔡英文此次把大陆维护主权称之为“霸权”，恶毒地对大陆做出“区域霸权”“挑战世界”的定性。蔡当局正在从拒绝承认“九二共识”这一她自称的“维持现状”位置迈出更危险的步子。

然而蔡英文当局是不带保险单、两手空空往邪路上走的。蔡英文手里没有牌，在绝大多数航空公司都按照大陆要求修改台湾称谓的问题上就可看出，台湾的经济规模太小了，与大陆相比对世界来说已经无足轻重。与大陆作对的台湾被世界抛弃已是大势所趋。美国抓着台湾不是要保护它，而是把它当成与大陆博弈的棋子，因此台湾从华盛顿得到的并非安全感，而是令它惴惴不安的不确定性。

蔡英文当局今后有可能言语上越来越偏激、嚣张，以平衡它越来越严重的挫败和迷茫感。这是一个既在错误路上拒绝回头、又因屡受打击精神上有些恍惚的脆弱团队。这些人没什么真正的理想，琢磨的就是捞选票和兑现好处的那点事，他们很容易垂头丧气，而为了掩饰，就会表现得更加极端。

台当局如今将全部希望寄托在“国际社会”，其实就是美国的出手相助上。美国议员吹牛不上税的涉台豪言壮语就像鸦片一样带给台当局一时的陶醉。其实美国在乘台当局之危，以最廉价方式使用这个棋子。蔡英文当局则恨不能“倒贴”被美国使用，他们知道风险，但现在是“病急乱投医”。

“天欲其亡，必先令其狂。”台当局以及台湾更激进的“独”派集团目前就处于“狂”的阶段。接下来会是什么，他们自己想想吧。

责任编辑：张迪