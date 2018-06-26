日本前首相悼念南京大屠杀遇难者 中方回应

原标题:福田康夫悼念南京大屠杀遇难者 陆慷：赞赏正视历史、呼吁和平之举

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月26日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，日本前首相福田康夫日前在南京大屠杀遇难同胞纪念馆为遇难者献上花圈并表达哀悼。中方对此有何评论？

陆慷：我们注意到日本前首相福田康夫24日参谒了南京大屠杀遇难同胞纪念馆并献上花圈表达了哀悼之意。我们对日本国内有识之士正视历史、呼吁和平之举表示赞赏。

今年是中日和平友好条约缔结40周年，希望日方能够认真重温条约精神，将改善对华关系的积极意愿真正落到实处，同中方一道，共同努力，巩固两国关系的政治基础，推动中日关系在和平友好合作的轨道上行稳致远。

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