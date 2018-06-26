原标题：台大医院洗肾管误接自来水疑致2死 院方鞠躬致歉

图为台大医院人员鞠躬致歉。（来源：东森新闻云）

海外网6月26日电 台湾大学医学院附属医院日前被曝发生“洗肾管误接自来水”事件，共有6名加护病房洗肾患者受到影响，其中2人过世。台大医院26日下午召开记者会，坦承加护病房护理师误接管线，并对受到影响的病人及家属鞠躬致歉。

据“中时电子报”“东森新闻云”等台媒报道，台大医院23日被曝近日发生洗肾管“接错自来水”的疏失。26日下午，院方召开记者会说明情况，台大医院发言人王亭贵首先代表台大医院对受到影响的病人与家属鞠躬致歉。

据报道，这起案件共有6名加护病房重症患者受到影响。6名病患中，目前已有2位出院、2位转一般病房、2位不幸过世。院方表示，由于患者过世时间距离案件发生时间已经超过两周，院方评估本次疏失与病人后续病况无直接关连。

对于媒体质疑，台大医院表示，此案已由台北市卫生局进行调查，台大会提交报告，请大家静待调查结果，如果台大有错，一定会负责到底。

图为洗肾示意图。（来源：中时电子报）

此前据台湾《中国时报》24日报道，这起案件基本情况如下：台大医院加护病房日前疑因洗肾机器接孔处标示不清，医护人员将本应插入RO逆渗透水的管路，不慎接到另一条未经处理的一般自来水管线，误将自来水输入病患体内。医护人员发现接错后，立刻换回正确管线，同时向院方报告。

此事共导致6名患者受到影响，事后部分患者出现发烧，有1人数日后死亡，由于时间点接近，家属质疑患者死因与“接错管”事件有关。但院方表示，患者死因应与自身重症有关，与管线接错无太大关联；众多因素之间究竟是时序关系，还是因果关系，台大将秉着实事求是的精神进行验证，但目前的证据均显示两者之间“无相关”。

医院内部相关人员声称，虽然医护人员接错管线，但透析机器还有透析膜最后一道保护措施。从临床来看，接错管线可能让自来水内不纯物质流入洗肾患者体内，但影响有限，不见得会产生立即性的伤害，不过，接错管线确实不应该发生。院方也表示，将第一时间完成检讨，彻底改正系统性流程和设备，同时主动跟家属说明并表达歉意。

台大强调，相关病人后续情况会由专业医疗团队持续观察，并给予最好的医疗照顾；至于是否惩处失职人员，台大尚未多做说明。

对于此次严重乌龙事件，台湾医界人士直呼“太扯”，台当局卫生部门及台北市卫生局也已介入调查。台当局卫生部门称，已请台北市卫生局着手调查，先厘清事情真相，才有办法做后续处置。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张迪