为保在非最后“友邦” 台驻这国“大使”累到中风

原标题：为保住在非洲的最后“友邦” 台当局驻这个小国的“大使”被用到中风

台当局“驻斯威士兰大使”陈经铨累至中风（图片来源：“中央社”）

[环球网综合报道 记者 徐亦超]继布基纳法索5月24日宣布与台当局“断交”后，台湾“友邦”的数量已骤降至历史新低的18个。为巩固岌岌可危的“邦谊”，蔡当局上上下下都忙得不可开交。蔡英文频频靠出访“强拉关系”，而“台驻外代表”更是累到病危。

据台湾“中央社”6月26日报道，台外事部门今天（26日）表示，台当局“驻斯威士兰大使”陈经铨推动因工作积劳成疾，日前病倒办公室，目前于南非的医院接受治疗中，台湾地区领导人蔡英文表达“深挚关切与慰问”。

报道称，台外事部门发言人李宪章表示，斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世十分关心陈经铨病情，除请该国外交部长、卫生部长了解病情，并在取得家属同意后，主动安排陈经铨转诊到南非的医院。目前台当局驻斯威士兰医疗团长与护理师陪陈经铨在南非诊治，台外事部门也已请“驻南非代表处”就近提供所需协助。

陈经铨自2013年担任台当局“驻斯威士兰大使”。据了解，为保住台当局在非洲的最后一个“友邦”，蔡英文今年4月曾出访斯威士兰，而斯威士兰国王也赴台参加了其王子的毕业典礼。负责接待事宜的陈经铨，因工作量大，导致中风病危。报道称，陈经铨的状况十分不好，“人没什么反应，可能语言、记忆都会受到影响”。

目前，斯威士兰是台湾在非洲仅存的“邦交国”，尽管蔡英文刚刚访问过该国，但这也并不意味着其与台当局的“邦交”就十分稳固。曾经预言台湾当局将与布基纳法索“断交”的台湾外事部门前负责人欧鸿炼就将斯威士兰和危地马拉一同列为接下来很可能与台湾“断交”的“友邦”。他又表示，中国大陆与台所有“邦交国”都有联系，“让你‘前脚走、后脚断’才会真的觉得痛。”

事实上，国务委员兼外交部长王毅5月26日似乎给出了一些暗示。王毅表示，“长期以来，中非双方都期盼着早日实现‘大团圆’，照一张‘全家福’。”“现在，非洲只有一个国家还没有同中国建交。我们真诚希望这个国家早日加入中非友好大家庭。”他还提及，再过3个月，中非合作论坛北京峰会将隆重召开，这将是中非加强团结合作的一次历史性盛会。

察哈尔学会研究员、非洲问题学者沈诗伟当时对环环表示，这一表态或许可以被看作是中国发出的信号，欢迎目前唯一没有与中国大陆建交的非洲国家——斯威士兰能够尽早做出正确选择，最好也别错过中非合作论坛北京峰会的好机会。

他分析称，斯威士兰与南非政治经济关系密切，而南非是中国在非洲最大贸易伙伴，中国也连续多年是南非最大的贸易伙伴，而距离斯威士兰不远的另一个国家莱索托也与中国关系良好，“斯威士兰心里很可能早有想法”。

外交部发言人华春莹在6月1日的记者会上曾对此作出回应，一个中国原则是大势所趋、人心所向。正如大家所见，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们当然欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。

另一方面，自民进党当局上台以来，台湾接连发生“断交”事件，截至目前，巴拿马、圣多美和普林西比、多米尼加、布基纳法索相继与台“断绝关系”，台当局这些“驻外代表”的日子也十分不好过。

在多米尼加与台“断交”期间，台媒就曾曝出，“台驻多代表”汤继仁压力太大而暴瘦7公斤，甚至曾在半夜打电话向当时的台外事部门负责人李大维哭诉。虽然事后台当局极力否认，但仍可见台当局对“雪崩式断交”倍感压力。

“中时电子报”26日也援引一位退休已久的前“台驻外大使”的言论表示，“民进党刻意与中国大陆冲撞，只有累死认真的‘驻外代表’。”

责任编辑：张迪