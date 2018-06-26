暴风冰雹致北京顺义局部停电 高压线塔都倒了

原标题：暴风冰雹致北京顺义局部停电，国网北京电力：已启动应急响应

“长安街知事”微信公号6月26日消息，怀柔、平谷、昌平、顺义下冰雹啦，还出现了7级左右瞬时大风。

北京顺义、昌平地区出现冰雹。视频截图

北京市气象台最新消息，顺义、昌平地区已经出现冰雹，冰雹大小如黄豆粒一般。不过，城区预计只是局地掉点儿，基本不会出现冰雹。

怀柔、平谷、昌平、顺义降雹，多地出现7级左右瞬时大风。 12时至15时降水量（毫米）：全市平均1.3，城区平均0.2，东北3.3，西南1.7，西北0.3，最大怀柔琉璃庙44.7。

根据预报，今天下午轻雾转多云，有分散性雷阵雨，最高气温36℃；夜间多云转晴，南转北风2级左右，最低气温25℃。未来三天气温较高，高温黄色预警中，天气炎热，请注意防暑防晒，多食蔬果勤补水。

暴风冰雹导致高压线塔倒了，顺义局部停电

就在刚刚，有市民在朋友圈中反馈顺义有些区域突然停电，就连有些手机信号都不时断时续的，打不出去电话了。

知事马上替您问了，6月26日14时29分左右，由于顺义地区局部短时大风冰雹极端天气，造成110千伏输电线路两基铁塔倒塔故障，顺义地区部分区域停电，国网北京市电力公司正在组织开展抢修工作。

国网北京电力表示，后续工作还在继续，目前国网北京电力已经启动突发事件应急响应，公司副总经理坐镇指挥，后续会陆续提供相关内容。

来源：“长安街知事”微信公号

责任编辑：余鹏飞