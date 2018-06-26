7月起这些标准涨涨涨 你手里的钱要变多啦

原标题：超开心！7月起，这些标准涨涨涨，你手里的钱要变多啦！

公积金缴存上限提高，失业保险金标准提高，城市低保标准上调……近日，多地发布通知，7月1日开始上调这些项目的标准！你那里上调了哪项？涨了多少？快跟着工人君（ID：grrbwx）来看！

北京

7月1日起公积金缴存上限提高

最高每月可缴6096元

北京住房公积金管理中心发布，7月1日起，北京住房公积金的月缴存额上限将上调。

这次发布的通知显示，根据北京市人力资源和社会保障局、北京市统计局公布的2017年度北京市职工月平均工资，2018住房公积金年度北京住房公积金缴存基数上限为25401元，月缴存额上限为6096元，职工和单位月缴存额上限均为3048元。

这次调整后，提高了548元，也就是个人和单位各提高274元。

天津

7月1日起提高失业保险金标准

近日，天津发布《关于提高天津市失业保险金发放标准的通知》（以下简称《通知》），从7月1日起，将提高失业保险金发放标准。

《通知》规定，领取期限处于第一至第十二个月的，月发放标准由1150元提高到1240元；第十三至第二十四个月的，月发放标准由1110元提高到1200元，分别增加了90元。

农民合同制工人一次性生活补助费的标准由现行的月计发标准690元提高到744元，增加54元，增幅7.83%。

沈阳

7月1日起

城市低保标准上调至655元/月

日前，沈阳市民政局、市财政局联合出台《关于提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》，从今年7月1日起上调全市最低生活保障标准。

调标后，沈阳市城市低保标准月提高20元，达到每人每月655元，提高3.15%；农村低保标准月提高25元，达到每人每月450元，提高5.88%。

大连

7月1日起继续提高

城乡低保和特困人员救助供养标准

5月30日，大连市政府办公厅印发《关于提高城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》，决定自7月1日起，继续提高该市城乡低保和特困人员救助供养标准。

其中，全市城乡低保标准由每人每月670元和450元分别提高到690元和470元，增幅分别为2.99%和4.44%；

全市城市特困人员集中和分散救助供养标准由每人每月1340元统一提高到1380元，增幅2.99%；农村特困人员集中救助供养标准由每人每月810元提高到900元，增幅11.11%；

广东

7月1日起上调最低工资标准

广州月最低工资2100元

6月22日，广东省发布《广东省人民政府关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》（以下简称《通知》）。从2018年7月1日起，对广东省企业职工最低工资标准和非全日制职工小时最低工资标准进行调整。

其中，第一类地区广州、深圳分别为2100元和2200元；第二类地区珠海、佛山、东莞、中山将调至每月1720元；第三类地区除原来的汕头、惠州、江门三市，增加了肇庆市，调至每月1550元；其余地级市调至每月1410元。

除广东外，今年以来，已有多个省市提高最低工资标准。此外，高温津贴、福利发放标准等项目也都得到了不同程度的上涨，个个都让你的钱袋子“享福”，快继续往下看！

至少10省区市提高最低工资标准

截至6月6日，全国已有山东、上海、新疆、辽宁、江西、西藏、广西和云南等8个省区市上调了2018年最低工资标准。此外，四川省和安徽省也已明确表示今年将提高最低工资标准，如果顺利实施，意味着今年上调最低工资标准的地方已经扩容至10省区市。

最低工资标准上涨后，“五险一金”等社会保障水平也随之提升。

高温津贴持续发放，一些地区标准提高

6月，多地进入高温津贴发放期，这笔津贴将持续到账几个月。此外，近期多地上调了高温津贴标准。

四川省的高温津贴标准由每人每天8元~12元调整为每人每天10元~18元。

江西规定，从2018年起，从事室外作业和高温作业的劳动者高温津贴标准，由原来的每人每月240元调整为不低于300元，室内非高温作业人员由每人每月160元调整为不低于200元。

各地高温津贴发放标准↓↓↓（截至2018年6月）

多地提高职工福利标准

今年4月，江苏省总工会制定下发《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》，将福利标准从每人每年不超过1000元提高至每人每年不超过1800元。

广东省总制定并下发的《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》新增项目：工会会员结婚、生育时，基层工会可给予慰问品和慰问金，标准一般不超过1000元。工会会员生日慰问标准从原来的人均300元提高至400元。

此外，上海、湖南、安徽等地都不同程度提高了职工福利标准。

责任编辑：余鹏飞