我国科学家首次证明：中国黄牛有3个不同血统来源

原标题：（科技）我国科学家首次证明：中国黄牛有3个不同的血统来源

新华社西安6月26日电（记者陈晨、姜辰蓉）中国的黄牛是从哪里来的？记者26日从西北农林科技大学获悉，来自我国多家科研单位的科学家研究表明，中国黄牛有3个血统来源，即东亚普通牛、欧亚普通牛及中国南方瘤牛。这一研究将为我国肉牛新品种培育提供理论基础。

该研究由西北农林科技大学姜雨教授团队与雷初朝教授团队合作完成，相关研究成果于2018年6月14日在《自然-通讯》在线发表。合作单位包括陕西省考古研究院、西北工业大学、云南大学、宁夏大学等。

将野牛驯化为家牛，是新石器时代的标志性事件之一。通过提供肉、皮、役力等，牛成为了东亚农业社会中最重要的家畜。在学术界，家牛的驯化以及中国黄牛形成的复杂历史，一直是被不断深入研究的话题。

姜雨介绍说，该研究对我国22个代表性地方品种的111头黄牛和陕西石峁遗址4000年前的8个古代黄牛样品进行了全基因组重测序，同时下载比较了国外27个牛种的149个个体的全基因组数据。论文首次证明，全世界家牛至少可以分为5个明显不同的类群，即欧洲普通牛、欧亚普通牛、东亚普通牛、中国南方瘤牛和印度瘤牛。

“中国黄牛地方品种来源于其中的3个血统，分别为约4000年前就到达中国北方地区，目前以纯系仅在青藏高原和东北地区存在的东亚普通牛；可能在1000年前进入中国北方，以蒙古牛和哈萨克牛为代表的欧亚普通牛；以及论文新报道的与印度瘤牛早在4万年前就分离，具体来源和传播历史仍然未知的中国南方瘤牛。”雷初朝说。

论文研究还发现，通过历史上的跨物种人工杂交选育，中国南方瘤牛和青藏高原的普通牛平均每个个体，分别被导入了其近缘物种爪哇野牛2.9%和牦牛1.2%的血统，从而使得迁徙到中国南方和青藏高原的黄牛各自提高了对所在环境的适应性。

专家表示，这一对中国黄牛遗传特性来源系统全面的分析，将为我国兼顾高产、优质和抗逆的肉牛新品种培育提供理论基础。（完）

责任编辑：张迪