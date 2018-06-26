四川省委组织部：元方等5名干部拟任正厅领导职务

原标题：元方、郑备、何礼、陈彦夫、罗冬灵拟任正厅级领导职务

6月26日，四川省委组织部发布干部任前公示，公示了元方等五名干部拟任职情况。根据公示显示，元方、郑备、何礼、陈彦夫、罗冬灵拟任正厅级领导职务。

干部任前公示全文如下：

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》和《四川省党政领导干部任职管理办法》的规定，为进一步减少用人失察失误，把干部选好选准，现将元方等同志拟任职情况公示如下：

元方，男，汉族，中共党员，1974年9月生，在职博士研究生，现任绵阳市委常委、市国资委党委书记，2016年10月任现职，2010年5月任现级。拟任正厅级领导职务。

郑备，女，汉族，中共党员，1971年7月生，在职博士研究生，现任遂宁市委副书记，2014年2月任现职，2008年9月任现级。拟任正厅级领导职务。

何礼，男，汉族，中共党员，1965年9月生，在职博士研究生，现任德阳市委副书记，2016年8月任现职，2004年6月任现级。拟任正厅级领导职务。

陈彦夫，男，汉族，中共党员，1968年8月生，党校研究生，现任省政府办公厅副主任、党组成员，2016年10月任现职，2015年5月任现级。拟任正厅级领导职务。

罗冬灵，男，汉族，中共党员，1964年12月生，党校研究生，现任达州市委副书记，2016年7月任现职，2008年5月任现级。拟任正厅級领导职务。

干部群众如对人选有不同意见，或认为人选在德的方面有不良反映，或有跑官要官、拉票贿选等问题以及违反廉洁自律的行为，请于5个工作日内（6月27日至7月3日）通过信函、电话和网络举报等方式向省委组织部干部监督处反映。反映情况要实事求是、客观公正，并提供联系方式，以便调查核实。

举报电话：028-12380，028-86602574（传真），举报网站：http://sc12380.gcdr.gov.cn。

来源：川报观察

责任编辑：余鹏飞