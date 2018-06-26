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江西广播电视台三名领导涉嫌严重违法接受调查

江西广播电视台三名领导涉嫌严重违法接受调查
2018年06月26日 18:02 澎湃新闻
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　　原标题：江西广播电视台三名领导干部涉嫌严重违法，接受监察调查

　　江西广播电视台都市频道总监周继革接受监察调查

　　江西广播电视台都市频道总监周继革涉嫌严重违法，经省监委指定，目前正接受南昌市监委监察调查。

　　周继革简历

　　周继革，男，汉族，1969年9月出生，山东济南人，大学本科学历，1991年参加工作，2008年12月加入中国共产党。

　　原江西电视台卫视频道运营部副主任陈小红接受监察调查

　　原江西电视台卫视频道运营部副主任陈小红涉嫌严重违法，经省监委指定，目前正接受南昌市监委监察调查。

　　陈小红简历

　　陈小红，女，汉族，1966年8月出生，江西修水人，大学本科学历，1988年参加工作，1997年9月加入中国共产党。

　　江西广播电视台电视广告中心控管科副科长熊雪榕接受监察调查

　　江西广播电视台电视广告中心控管科副科长熊雪榕涉嫌严重违法，经省监委指定，目前正接受南昌市监委监察调查。

　　熊雪榕简历

　　熊雪榕，女，汉族，1970年1月出生，江西南昌人，大学本科学历，1986年参加工作，2014年12月加入中国共产党。

　　来源：“廉洁江西”微信公号

责任编辑：余鹏飞

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