教育部任命何莲珍为浙江大学副校长(图/简历)

原标题：教育部任命何莲珍为浙江大学副校长

“浙江大学”微信公号6月26日消息，教育部教任〔2018〕59号文件，何莲珍任浙江大学副校长。

何莲珍

何莲珍，女，汉族，1963年7月出生，浙江兰溪人。1985年5月加入中国共产党，1981年9月参加工作，广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学专业毕业，研究生学历，博士，教授，博士生导师。

1981年9月至1985年7月在解放军南京外国语学院英语语言文学专业本科学习；1985年8月至1987年12月在解放军国际关系学院英语系任教；1987年12月至1996年10月在浙江大学外语系任教，其间1990年8月晋升为讲师，1992年10月至1993年10月英国伯明翰大学硕士研究生，1994年12月晋升副教授；1996年10月至1998年9月任浙江大学外语系副系主任，其间1995年9月至1998年7月广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学专业在职博士研究生；1998年9月至2002年5月浙江大学外国语学院任教，其间1999年9月任语言学系副系主任，1999年12月晋升教授，2001年1月任语言学系系主任；2002年5月至2005年8月任浙江大学外国语学院副院长；2005年8月至2009年3月任浙江大学外国语言文化与国际交流学院副院长；2009年3月至2016年11月任浙江大学外国语言文化与国际交流学院院长；2016年4月至2017年4月任浙江大学社会科学研究院院长；2017年4月至2017年12月任浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）常务副院长；2017年12月起任浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）院长；2018年6月起任浙江大学副校长。

主要研究领域为外语教学、语言测试、语料库语言学。2006年获教育部高等学校教学名师奖；2007年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选；2010年获国务院政府特殊津贴；2011年入选浙江大学求是特聘学者；2014年入选国家“万人计划”教学名师；2018年入选浙江省特级专家。

现任教育部高等学校大学外语教学指导委员会副主任；浙江省高等学校大学外语教学指导委员会主任；浙江省大学外语教学研究会会长。

laiyuan ：“浙江大学”微信公号

责任编辑：余鹏飞