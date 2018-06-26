“滇金”前掌门人郭远生落马 “仕途伯乐”已获刑

原标题：“滇金”前掌门人落马 ，“仕途伯乐”已获刑

26日，中纪委转云南省监察委员会消息：云南省有色地质局原党委书记、局长郭远生涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

中为郭远生

中纪委配发的简历显示，郭远生1958年9月出生，在职博士研究生，参加工作以来，一直在云南地矿系统任职。

其1975至2000年间，在云南地矿局工作，历任第三地质大队副队长兼经营部主任，地勘公司经理，云南地质工程第二勘察院副院长兼总经济师，八〇二队队长，企业管理处处长，云南地质勘察总公司总经理，八一四队队长，云南地质工程勘察院党委委员、院长等职。

2000年后，郭远生先后在云南地矿系统两大省直单位担任领导职务：2000年至2007年，任云南省地质矿产勘查开发局党委委员、副局长。2007年至2017年，任云南省有色地质局局长，这期间，自2012年起“一肩挑”，同时担任云南省有色地质局党委书记、局长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，云南省地质矿产勘查开发局、云南省有色地质局都是掌握着云南地矿系统“命脉”的重要单位。

云南省地质矿产勘查开发局担负“组织开展全省矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和云南省重大建设项目前期地质工作；组织所属地质勘查单位开展矿产资源勘查开发、工程勘察施工及多种经营”等职责。

云南省有色地质局主要以地质找矿为中心，云南网发布的资料称，该单位建局五十六年来，“提交了可供开发的矿产地288处，探明储量的潜在价值约1.5万亿元。为云南省‘有色金属王国’的形成作出了历史性的贡献”。

可见，长达17年间，郭远生在上述这两个云南地矿系统重要单位担任领导职务，其间还在云南省有色地质局这个为云南省“有色金属王国”作出历史性贡献的企业，担任了5年党政一把手。

众所周知，矿产资源大省云南以稀有金属资源闻名。十八大以来的反腐风暴中，云南地矿系统成为腐败重灾区，云南省委原书记白恩培、昆明市委原书记张田欣、云南省原副省长沈培平等落马的省部级官员，都牵扯到当地的矿产资源腐败案中。

以白恩培案为例，云南省退休干部杨维骏（曾任云南省政协副主席）接受“政事儿”（微信ID：xjbzse）采访时表示，白恩培与私商勾结，大肆贱卖国家宝贵矿藏资源，云南许多宝贵矿藏资源如兰坪铅锌矿、东川博卡金矿、大红山铜铁矿、文山铜矿、大平掌铜矿都没按市场规则进行交易。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，不仅是省部级官员，矿产资源腐败案也将不少云南的厅级官员拉下马，其中就有郭远生的老领导、云南地矿局原局长李晓明。

李晓明因涉单位行贿罪、受贿罪，已于2016年2月被判处有期徒刑5年6个月。

检方指控：2000年6月至2005年6月，李晓明利用其担任云南省地质矿产勘查开发局局长的职务便利，在四川宏达（集团）有限公司参与云南省怒江州兰坪铅锌矿投资开发过程中，为该公司谋取利益，并于2003年年底在家中非法收受四川宏达（集团）有限公司董事长刘某通过他人送给的100万元。

有媒体指称，上述“四川宏达（集团）有限公司董事长刘某”，有四川富商刘沧龙身影。刘沧龙是四川知名企业家，担任过全国人大代表、全国工商联副主席、四川省工商联副主席等职务。工商资料显示，四川宏达（集团）有限公司的法定代表人和董事长均是刘沧龙儿子刘军，此前，刘沧龙本人也担任过董事长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，《中国作家》发自2006年的一篇纪实文章以《郭远生：“滇金”掌门人》为标题，称郭远生曾深获李晓明赏识。

文中写道，郭远生担任云南省地矿局副局长之后，又兼任地质调查院院长，“正当他踌躇满志向理论领域的高峰攀登时，他又被局党委书记、局长李晓明看中。”

“那是2002年9月，郭远生随局长李晓明到澳大利亚考察矿业，当时国内正在热播电视连续剧《省委书记》，有一天李晓明问他：‘看过《省委书记》没有？你悟出什么了？’”

“郭远生被问得一愣。他出国前恰好看过这部电视剧：为了探索大型国企改革经验，一位青年干部，受省委书记之命，放弃政府官员身份，回到充满风险、充满变数的大型矿山企业任职……郭远生似乎意识到了什么。”

文中称：当时云南地矿资源股份有限公司已经组建运行，李晓明打算对公司高层进行一次微调：选拔一位带过队伍、熟悉矿业兼熟悉经营管理的复合型人才担任总裁。李晓明遴选的结果，定格在了郭远生身上。李晓明回国后，通过股份公司董事会，很快于2002年12月26日下达了对郭远生的任命。

值得注意的是，此番被宣布调查前9个月，即去年9月，时年59岁的郭远生被免去了有色地质局党委书记、局长职务，不过仍保留正厅局待遇。其被免职后，当地就有“郭远生被处分”等传闻。

责任编辑：余鹏飞