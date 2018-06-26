北京顺义遭冰雹突袭 树木折断窗户碎裂喜鹊被砸死

原标题：现场！北京顺义遭冰雹突袭 树木折断窗户碎裂
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今天（26日）下午，北京通州、顺义等多地遭风雨突袭。受短时大风、冰雹影响，顺义路边树木折断，甚至有喜鹊被砸身亡。另据国网北京电力微博消息，顺义110千伏输电线路1基铁塔出现故障，部分用户停电。张乃生 摄
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