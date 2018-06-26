原标题：美国政府不同官员在贸易问题上自相矛盾 中方回应
外交部发言人陆慷26日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：
问：在过去的24小时，美国政府在贸易问题上释放的信息很混乱。他们一会儿说美有关举措是针对中国，一会儿又说是针对世界上对美国构成威胁的国家。美方不同官员说出自相矛盾的话，中方是否感到难以辨别美方到底要传递怎样的信息？
答：我注意到了你的感受。怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解。
至于中方怎么看待美政府政策和不同时候发出的不同信息，以及在这种情况下中方如何制定和推进自身政策，包括经贸领域政策，我相信你也十分清楚，对当前经济全球化发展趋势和全球化过程中出现的问题，以及如何解决这些问题，中方的立场是一贯的，也是坚定的，不会因为一时一事而有所改变。我们坚定认为，发展中出现的问题必须通过发展解决，全球化中出现的问题必须通过推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展来解决。对当今国际经济领域出现的、一些主要经济体之间的紧张和问题，中方和国际社会绝大多数成员一样，仍主张要维护和促进现有国际经济贸易金融秩序和相关准则，继续致力于推进贸易和投资自由化和便利化。我们相信这才是解决问题的根本途径。
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