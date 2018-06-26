山东出版集团原董事刘强一审判12年半 赃款全追回

原标题：山东出版集团原董事刘强一审被判12年半，犯三罪涉五百余万

6月26日，由山东省人民检察院公诉一处指导办理、济宁市人民检察院提起公诉的山东出版集团有限公司原党委委员、董事刘强受贿、贪污和职务侵占一案公开宣判。济宁市中级人民法院对被告人刘强以受贿罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元；以贪污罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；以职务侵占罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50万元。对刘强贪污、职务侵占赃款予以退还，受贿赃款予以没收并上缴国库。

经审理查明，被告人刘强2001年5月至2016年2月，利用担任山东省新华书店党委书记、董事长、总经理，山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东出版传媒股份有限公司总经理的职务便利，为请托人在职务晋升、业务开展、专项资金申请、业务承揽、就业安排等方面谋取利益，先后非法收受请托人财物共计折合人民币282.07655万元；1998年至2007年，被告人刘强利用担任德州市新华书店总经理、德州新华集团董事长、山东省新华书店董事长、党委书记的职务便利，侵吞德州市新华书店、德州新华集团少年文萃分公司公款共计201.550715万元；2008年7月，被告人刘强利用担任德州市新华实业有限公司董事长、法定代表人的职务便利，侵占公司法人期权股和虚分存量股分红共计92.113515万元。

法院认为，被告人刘强的行为构成受贿罪、贪污罪、职务侵占罪，鉴于该案赃款已全部追缴，可酌情从轻处罚。

来源：“济宁检察”微信公号

责任编辑：余鹏飞