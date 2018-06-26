屡上硕士论文的“全国文明村”书记落马:对抗审查

原标题：屡上硕士论文的全国文明村书记落马：对抗审查、向辖区企业放贷获利

“湖北日报”微信公号6月26日消息，日前，仙桃廉政网发布消息：仙桃市纪委监委对彭场镇挖沟村党支部书记许发章严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

消息中称，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经仙桃市纪委常委会议研究，决定给予许发章开除党籍处分；由仙桃市监委将其涉嫌职务犯罪问题移送仙桃市检察院依法审查起诉。

对抗组织审查、违规向企业放贷获利

根据仙桃廉政网通报，许发章的违纪违法问题包括：违反政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，违规向辖区企业放贷获利。违反国家法律法规，套取资金违规冲销不正当开支，擅自动用集体资金；利用职务上的便利，挪用公款、挪用资金、非法占有公共财物、非法占有集体资金，涉嫌挪用公款、挪用资金、贪污、职务侵占犯罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，涉嫌受贿犯罪。

全国文明村书记

湖北日报微信了解到，2017年11月17日，新华社受权发布《第五届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第一届全国文明校园名单》。名单显示，仙桃市有两个村当选为全国文明村，其中一个便是彭场镇挖沟村。据悉，“全国文明村镇”是我国目前综合评价一个村镇五个文明建设水平的最高荣誉，每三年表彰一次。

本文图均为 湖北日报微信公众号 图

对于全国文明村镇的评选，按照《全国文明村镇测评体系》的具体标准，主要考察组织领导、创建活动、村容村貌、文化建设、社会风尚等五大方面的内容，进行测评确认。

同样在2017年，经湖北省环委会考评，彭场镇被授予“省级生态乡镇”称号，彭场镇挖沟村获“省级生态村”称号。官方信息显示，挖沟村地处湖北省仙桃市城区与彭场镇城乡结合部，北临浏口工业园，南接彭场工业园，“以打工经济为主、农田种植为辅”。

屡次作为硕士论文调研样本

经查阅，许发章在任期间，彭场镇挖沟村至少三次被作为硕士论文的调研对象。论文中称，2002年，许发章被任命为挖沟村村支书。许发章的最高学历是高中，在被任命为村支书前有在镇委办公室做秘书的任职经历。

早在2009年，题为《新农村建设中培养农民体育生活方式的必要性及对策》的论文就陈述了挖沟村村民的体育生活方式。作者称，借“全民健身与奥运同行”的东风，挖沟村定期举办农村体育文化周和体育节等活动。

在2013年，一篇来自华中师范大学的论文《文化建设、集体认同与乡村和谐——以湖北省挖沟村为例》则对挖沟村的文化建设进行了描述。

而在2014年，另一篇同样来自华中师范大学的论文《 一个村庄的崛起：精英视角——基于湖北省挖沟村15年发展的观察》，肯定了彭场镇挖沟村党支部书记许发章的工作能力。

文章中还提到，村民想用太子湖开发建设野生动物园，但一再陷入资金困境。于是，村支书许发章找到太子湖所在村的村两委和规划局，并走访各大企业筹集资金。2003年10月，太子湖野生动物园顺利开业。

责任编辑：余鹏飞