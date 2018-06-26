韩正会见林郑月娥 就粤港澳大湾区规划听取意见

原标题：韩正会见香港特别行政区行政长官林郑月娥

新华社北京6月26日电（记者刘欢）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正26日下午在中南海紫光阁会见香港特别行政区行政长官林郑月娥，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。

韩正充分肯定了林郑月娥就任行政长官一年来带领管治团队依法施政、积极作为所取得的成绩。他表示，建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确贯彻“一国两制”方针，严格依照宪法和基本法办事，着力促进粤港澳优势互补、合作共赢、协同发展，让大湾区广大人民群众共享发展成果。希望香港抓住历史性机遇，充分发挥在金融、航运、贸易以及专业服务等方面的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。

林郑月娥表示，香港特别行政区政府一直参与规划编制工作，香港社会各界对规划充满期待，相信建设粤港澳大湾区能为香港带来新的发展机遇。

何立峰参加会见。（完）

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