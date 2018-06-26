美防长来华首秀 传统鹰派的他称这次是为对话而来

原标题：美国防长来华首秀，传统鹰派的他称这次是“为对话而来”

来源：北京日报

6月26日，中国迎来一位重要客人——美国国防部长马蒂斯。这是特朗普政府中第一位访华的国防部长，更是四年来美国首位访华的国防部长。

除却首秀因素，马蒂斯此次中国之旅备受瞩目，一方面因为中美贸易战硝烟正浓，两国关系正处于新一轮重大转型之中；一方面因为其本人是对华鹰派人物，前些日子还批评中国，这次出访前却温柔表示“我为对话而来。我将尽可能地去倾听”。

错综复杂的形势下，马蒂斯此访意味着什么？美国人葫芦里卖的什么药？我们不妨抽丝剥茧、层层分析。

关键时刻

早在今年1月，美国方面就放出消息，马蒂斯将在今年春天对中国进行访问。如今，“春访”变成了“夏访”，中美关系却未如天气般转暖，反而经历了“大降温”。

先看中美贸易战：两国已互开对等的征税商品清单，特朗普政府下月将向340亿美元中国产品加征关税，中国誓言还击。此外，特朗普政府宣布计划对额外2000亿美元的中国商品加征10%的关税，并称如果中国回击，美国将继续对更多中国商品征税。显而易见，局面尚未出现缓和态势。

再看地区热点问题：从台湾问题到南海问题，美国近来频频给中国找不痛快。特朗普签署《台湾旅行法》、美国在台协会台北办事处新馆落成、《2018财年国防授权法》允许美军舰在台靠港……美国不断“打台湾牌”挑战中美关系的底线。在南海问题上，美国对中国岛礁建设说三道四，还以“南海军事化”为由取消邀请中国参加2018年环太军演。

美国虽然频频搞事情，但其对中国也有事相求，那就是朝核问题。

在“特金会”之后，美国对朝的暖意并未持续，白宫6月22日发表一份总统声明称，朝鲜核武库，以及朝鲜政府的行动和政策，“继续对美国国家安全、外交政策和经济构成异乎寻常的重大威胁。”“我将涉及朝鲜的全国紧急状态延长一年。”

也就是说，朝鲜的让步还不能让美国满意。中国在朝核问题中扮演的重要角色有目共睹，美方希望中国能配合美国对朝政策，在朝鲜明显采取弃核行动前不要放弃对朝施压。

鹰派部长

上述种种，其实都关涉到特朗普的外交及防务政策。这也让马蒂斯此次访华的意义空前凸显。

这位国防部长拥有长达46年的军旅生涯，始终未婚，膝下无子，头顶两大绰号，一曰“武僧”，一曰“烈犬”。从中，我们已经能够体察到马蒂斯的强硬做派。

上任之后，他确实用实际行动证明了，自己是一个对华的鹰派人物——

▲“香会”上的马蒂斯

南海问题是马蒂斯的关注焦点。他认为“虽然我们努力在太平洋地区与中国保持良好关系，但如果中国继续在南海和其他地区扩大作用，我们也必须制定相应的平衡政策。”而中国对主权的伸张，又被他视作继续对华强硬的理由。据报道，马蒂斯曾说，“中国在南海的军事部署，让美国视其为战略竞争对手。”

▲马蒂斯与印尼总统佐科

作为一名行动派，马蒂斯上任后已经访问了印尼、越南等东南亚国家。很显然，醉翁之意不在酒。他明面上表达的是，特朗普政府希望帮助印尼成为地区的“海上支点”，但其最终指向显然是遏制中国。就在本月初的“香会”上，他直言不讳地批评中国在南海岛礁上的军事活动，放言美国将继续在南海进行“航行自由”。

危中有机

在中美剑拔弩张的时刻，一位鹰派国防部长访华，乍听起来似乎有点火上浇油的感觉，但种种迹象表明危中有机。

首先，马蒂斯收起了锋芒，访前的表态颇为谦虚低调：“我此行的目的是对话和倾听，我不想预设任何立场以及期待地前往中国。”外媒报道，在马蒂斯的计划中，此次访华将呈现出更加开放、更少争议的面目，期间中美双方的分歧将被回避。

反观中国国防部的表态，也释放了友好信号——

“发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。”

这些信号都说明了一个事实，那就是中美即便摩擦不断、互相猜忌，但终究要坐下来谈，双方需要互相接触以缓解紧张情绪。尤其是美国方面，依旧在寻求与中国的合作。

正如有专家所言，军事关系是中美关系最敏感的部分，美防长访华若对促进两军关系有积极作用，那么，这也会有利于整个中美关系的稳定。

美联社预计，马蒂斯此访将聚焦6大棘手问题：南海问题、朝鲜半岛问题、台湾问题、特朗普宣布组建“太空部队”、中国军力的海外扩张、中国技术发展对美国技术和军事主导权的威胁。

双方能谈得如何尚不得而知，但谈起码比不谈好。而马蒂斯所言的自己将以“倾听”为主，一定意义上意味着他的主要任务是“摸底”。这将为双方之后的博弈奠定某种基础。

作为东西方的两个大国，中美交往磕磕绊绊实属正常。但近40年间，双方始终斗而不破，每每都能在危险边缘折返。这正显示出，两国皆抱持着清醒的战略判断。马蒂斯此次访华再度说明，过分渲染中美“不可妥协”于事无补，坐下来谈，才是两国之福。

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