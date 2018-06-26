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韩国一建筑工地起火 中国公民1人遇难14人受伤

韩国一建筑工地起火 中国公民1人遇难14人受伤
2018年06月26日 19:34 中国新闻网
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　　[韩国世宗市建筑工地起火 1名中国公民遇难，14名中国公民受伤]韩国世宗市一在建公寓施工工地26日下午发生火灾。截至记者发稿，韩方通报事故已造成3人死亡，37人受伤。据中国驻韩国使馆领事部最新消息，1名中国公民在火灾中死亡，1名重伤，13名轻伤，韩国警方正在确认上述中国公民具体身份。（记者 吴旭 图丨中国驻韩国使馆领事部工作组）

责任编辑：张迪

世宗市中国公民
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