航空公司更改台湾地位遭质疑 梁振英外媒刊文反击

原标题：外媒质疑航空公司更改台湾地位，梁振英投书《金融时报》参战了！

全国政协副主席、前香港特首梁振英

[环球网报道 记者 徐亦超]英国《金融时报》26日刊出全国政协副主席梁振英的署名文章，这位香港特区的前行政长官针对外国航空公司应如何称呼台湾的问题，反驳一位英国伦敦读者刊登在该报上“支持台湾”的文章。梁振英表示，既然台湾最大的航空公司叫做“China Airlines”（中华航空），就代表台湾有一部分的人不认同“台湾与中国属于不同的司法管辖实体”。

据香港《经济日报》26日报道，大陆的“反分裂”行动近日来持续升级，外国的航空公司纷纷被要求更改“台湾地位”，将台湾剔出“国家”之列。事件如今蔓延到英国，一名英国读者菲利普斯（Tony Phillips）当地时间21日投书《金融时报》表达“力挺”台湾之意。

文章宣称，大陆不断“施压”航空公司改名、在WHO问题上针对台湾，代表大陆其实没办法好好处理台湾议题，也代表北京的观点与世界各国不同，包含英国、美国其他国家都认为“中国和台湾是不同的司法管辖实体”。此外，他还怂恿各国的旅客和航空公司应该共同团结，与台湾站在“同一阵线”对抗大陆。

对此，梁振英撰文反驳称，香港在1997年之前是在英国治下的司法管辖实体，但包括英国政府在内，没有任何一个人，辩说香港不是中国的一部分。

他也认为，代表台湾、同时也是台湾地区至今最大的航空公司，名为“中华航空”（China Airlines），表示台湾岛内还有一些人不同意菲利普斯对“台湾不属于中国一部分”的推论。

一架等待起飞的中华航空客机

事实上，从梁振英文章的观点出发，我们也就不难理解为何岛内有“独派绿委”近日迫不及待地怂恿“中华航空”进行改名。而为何台当局不敢要求中华航空公司改名呢？分析认为，因为如果华航改名，台湾飞香港等航线都要重谈，中华航空的“金鸡航线”（编者注：最具盈利价值的航线）说不定会消失。

因此，就连民进党内部也有“立委”坦言，华航是公司，改名涉及到航线、航权等问题，有很多问题要详细讨论，所有公司改名，最困难就是华航改名。如果华航要改名决定也不只在台湾内部，还涉及到国际之间的航权问题。

责任编辑：张迪