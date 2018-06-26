原标题：戏真足！台军用重型火炮演习 对登岛“敌军”狂轰滥炸

“雄三”导弹（中时电子报）

海外网6月26日电 台军今天（26日）在台中实施所谓“作战区联合反登陆作战操演”，台媒称“演习”动用了“经国号”（IDF）战机、“眼镜蛇”直升机（AH-1W）等，以“验证武器装备维护状况，及联合防卫作战能力”。

据台湾“中央社”消息，台军今天的“演习”，“模拟敌军准备从台中大甲溪登陆”，武器包含“经国号”（IDF）战机、导弹快艇、“眼镜蛇”直升机（AH-1W）等，并“通过一系列攻击，最后由榴弹炮猛烈轰炸完成任务，成功抵御敌军登陆行动”。台军尹昌荣表示，“该演习属年度例行性操演，主要验证作战区各类重型火炮性能，磨练官兵实弹射击经验。”

是“演习”，还是“演戏”？

这种自娱自乐的“演习”并不罕见，就在半个月前，台军就有过类似的模拟演练。“汉光34号演习”期间，台军在淡水河实施反突击、反渗透演练，模拟“解放军自淡水河口进攻”。台军演练将官称，淡水河口距离蔡英文办公室大楼仅22公里，并扬言“必须死守、甚至炸毁关渡大桥，阻绝解放军进攻。”

对此，岛内网友纷纷吐槽，“还是不要发射了吧，免得自家的渔船或是战机又被误射”，这类演习根本就是“放烟火”，“放超贵、债（务）留给子孙又打到自己人的烟火”。

尽管“汉光演习”已结束，但是岛内民众并不相信他们“得到了保卫”。以致于有台媒质疑“汉光演习”脱离实际，纯粹是“演戏”。

面对媒体的批评，台军高层却辩解称，即使是“秀场式”演练，也有吓阻效果，能提振台军士气，“要是台军很烂，也演不出这样的效果。”还说，“成功的演习，一定会发现很多问题、缺点。”对此，岛内网友反讽，“真有演戏的味道。”

岛内已“无兵可用”

退一步讲，演戏也要有人才行，但岛内“无兵可用”已是不争的事实，以致蔡英文被指“骗高中生入伍”。日前，蔡英文与台湾高中生对谈时，竟劝他们不要着急上大学，先进军队干几年，这样以后再去读大学会更成熟。引来台湾网友一片嘘声，有人直指此言论是欺骗，“募兵推不动，开始讲干话了！台湾高中生这么好骗吗？”甚至有人直接喊话蔡英文，“（你）不急着当领导，先进入军队几年也不错”。

对于台军近来频频军演，台防务部门公开叫嚣“要迫使敌方夺台的任务失败”，国台办发言人马晓光指出，“台独”分裂活动是台海和平稳定的最大现实威胁。反对“台独”、坚持“九二共识”，是改善两岸关系的不二法门，任何搞武力对抗的图谋，注定都是没有出路的。（海外网 朱箫）

责任编辑：张迪