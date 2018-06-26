原标题：天津版“赵德汉”，获从轻处罚

6月26日，中国裁判文书网公布了天津市津南经济技术开发区主任、中共天津市津南区双港镇委员会书记张顺弟的一审判决书，张顺弟犯受贿罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30万元。

张顺弟生于1969年11月，天津市人，公开简历显示，其自2001年起，一直在天津市津南开发区工作，历任津南开发区党组成员、招商二部部长，津南开发区主任助理、副主任、主任等职，去年3月被宣布调查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，天津当地媒体曾形容张顺弟为“现实版赵德汉”。

其被宣布调查4个月后，去年7月，天津市纪委曾将张顺弟案作为侵害群众利益的典型案例进行通报，并制作了警示教育片。天津市公安局津南分局等单位曾发布消息称：“通过组织观看《警钟》和黄兴国、武长顺、吕福春、张顺弟等违法违纪案件警示教育片，引导领导干部为警为鉴，深挖自身问题”。

判决书显示，2004年至2015年，张顺弟在担任天津市津南经济开发区管委会副主任、主任期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受中泽公司法定代表人王某等8人的财物共计人民币119.46万元。

张顺弟与王某相识于1993年。2009年，张顺弟应王某要求，在明知中泽公司不具备建设资质的情况下，利用自己主管开发区招商、企业管理工作的职务便利，帮助中泽公司从海汇公司（津南经济开发区内企业）等处，承揽了金额达千万元的工程。在张顺弟的关照下，中泽公司得以用其他公司的资质施工。

为感谢张顺弟提供的帮助，王某为张妻购买丰田牌RAV4轿车一辆（价值20.46万元）。

之后，王某因工程款结算金额问题，与海汇公司产生纠纷，张顺弟又利用职务便利，帮助王某索要工程款。

2011年下半年，王某得知张顺弟想买津南区融创中央学府房产，为使张顺弟能继续帮助自己承揽津南经济开发区的建设工程，在张顺弟办公室内，王某送给张顺弟一张50万元的银行借记卡。

判决书称：2012年至2015年，张顺弟在王某的要求下，先后利用担任津南经济开发区管委会副主任（主持工作）、主任的职务便利，违反相关法律规定和议事规则，帮助王某借用其他公司的建设资质，承揽了津南开发区的27项建设工程，合同额达1700余万元。

张顺弟的索贿对象，不仅有王某这样的企业老板，还有个体施工队负责人。

据判决书：2013年至2014年，张顺弟利用担任津南经济开发区管委会主任的职务便利，帮助本区双港镇个体施工队负责人赵某借用其他公司的资质，承揽津南经济开发区宝源路维修工程和聚园道铺设工程，合同额达800余万元。为表达感谢，赵某也在张顺弟的办公室内，送给张顺弟10万元。

庭审时，张顺弟对指控的事实供认不讳，不过请求给予从轻处罚，其代理人提出了“被告人张顺弟在案发前是国家干部，为津南经济开发区的经济建设作出贡献，没有前科”、“如实供述犯罪事实，认罪态度良好，配合拍摄警示纪录片”等辩护意见。

法庭认定：张顺弟当庭认罪悔罪，酌情对其从轻处罚；积极退缴退缴赃款并愿意缴纳罚金，量刑时酌情予以考虑。最终，张顺弟因犯受贿罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30万元。

责任编辑：余鹏飞