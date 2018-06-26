中央投6.48亿支持校园足球 中国足球何时能够雄起

原标题：中央投入6.48亿元支持校园足球！中国足球何时能够“雄起”？

此时此刻，足球界的巅峰之战正在俄罗斯如火如荼地上演，世界杯吸引了全世界的目光，在中国也不例外。如果要为中国人最热爱的体育项目排一个名次的话，足球至少也能排进前三名。

遗憾的是，在本届世界杯中，中国队和前几次一样，遗憾未能突破预选赛的藩篱，因此没有得到前往俄罗斯角逐大力神杯的机会。但是，中国球迷们对足球的热情却并未因此受到多少折损。近些年来，中国国足的实力确实长期处于低谷，但面对这样的境况，从官方到民间，依然都对中国足球事业的未来发展充满了希望。人们对我国足球事业的现状心知肚明，但与此同时，中国也一直在采取各种积极手段，力图扭转我国足球事业的颓势，将我国打造成足球强国。

足球文化在中国的流行程度，可以用脍炙人口来形容。如果以球迷人数来计算的话，我国绝对是不折不扣的“足球大国”。但是，基于训练体系不完备、人均足球场数量较低等客观原因，我国的足球竞技水平一直有待提升。

面对这些问题，我们固然也采用了聘请外国一流教练指导国足之类的短期策略，但从根本上看，要强化我国足球事业的发展，还是要从打造一个更好的足球环境做起。而要做到这一点，最重要的就是“从娃娃抓起”，着力推动校园足球事业的发展，如此才能为国家足球水准的提高提供良好的土壤。而要在校园足球环境原本相对贫瘠的我国推动这项事业，离不开真金白银的投入。

在教育部于6月26日举办的新闻发布会上，全国青少年校园足球工作领导小组办公室介绍了2015—2017年各省（区、市）青少年校园足球的发展情况：2015年以来，中央财政累计投入校园足球工作6.48亿元，带动各省（区、市）投入超过196亿元，各省（区、市）基本配套了相应的校园足球专项资金。

如此巨大的数字，从侧面体现出了我国大力推动足球事业发展的决心。而足球事业也有机地和教育事业、全民健身事业结合了起来，成为了我国重要的发展方向之一。

根据教育部的新闻发布会，在制度建设方面，各省（区、市）均成立了由教育、发改、财政、新闻广电、体育、共青团、足协等部门共同参与的校园足球工作领导小组，明确了各成员单位的职责分工，制定了加快校园足球发展的实施意见等制度文件，校园足球制度体系日臻完善。

在教学、训练、竞赛体系建设方面，各省（区、市）深入推进体育教学改革，加强校园足球课堂教学管理，开设多层次、多门类的校园足球课程，建设校园足球教学研究基地，校园足球教学体系逐步健全。各省（区、市）积极探索建立各类校园足球训练营，充分利用社会资源大力开展校园足球课余训练，不断完善校园足球多层次、立体化的课余训练体系。

而在支撑保障体系建设方面，2015年以来，各省（区、市）通过加大体育教师招录力度、加强足球师资培训等多种方式，初步建立起了发展校园足球的专业教师队伍。2015年以来，中央财政累计投入校园足球工作6.48亿元，带动各省（区、市）投入超过196亿元，各省（区、市）基本配套了相应的校园足球专项资金。

巨大的投入之中，有不小的一部分都投入到了看不见、摸不着的制度建设层面。不过，这并不意味着我们无法直观地体会到国家对足球事业的扶持。在各类扶持之中，与广大普通公众最密切相关，最能让人直接体会到差异的，就是民用足球场地的大规模建设。

在国家体育总局于2016年发布《的关于印发全国足球场地设施建设规划（2016—2020年）的通知》中，明确提出：到2020年，全国足球场地数量应超过7万块，平均每万人拥有足球场地达到0.5块以上，有条件的地区达到0.7块以上。这一数目和原有数字相比，几乎翻了一番。

这份文件提出，要在2016到2020年间修缮改造校园足球场地4万块，改造新建社会足球场地2万块。这意味着足球场地建设的重点不在于专业的竞技用球场，而在于广大普通人也能肆意驰骋的校园、社会球场。

据《人民日报》报道，2009年10月，习近平访问德国时获赠勒沃库森队10号球衣。习近平表示，“举办完奥运会后，中国下了一个决心，既然我们其他的运动可以拿到金牌，那么足球啊，一定要下决心搞上去，但是这个时间会很长。”他曾对荷兰传奇门神范德萨说：“中国领导人邓小平就曾提出足球要从娃娃抓起，我们现在还要这么做，但取得效果还要一段时间。”

对于中国足球运动，习近平有着自己的思考。他说，“足球运动的真谛不仅在于竞技，更在于增强人民体质，培养人们爱国主义、集体主义、顽强拼搏的精神。”2015年10月，他在接受路透社采访时说：我对中国足球的最大期待，就是中国足球能跻身世界强队，使足球运动为增强人民体质、激励人们顽强奋斗精神发挥重要作用，“我相信，中国足球一定会得到更大发展，也将为世界足球运动作出自己的贡献”。

责任编辑：余鹏飞