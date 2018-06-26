智库：中日关系近五年来由恶向善 正处难得窗口期

原标题：智库报告| 中日关系近五年来“由恶向善”，正处于难得“窗口期”，但仍存结构性矛盾

今年是中日和平友好条约缔结40周年，也恰逢中国改革开放40年。40年来，中日关系取得了一定的成就，但也并不平坦，依然在脆弱中前行。如何看待中日关系经历的风风雨雨？今天，在上海社科院举行的“中日关系改善的磨合过程及发展前景”讲坛上，全国政协委员、中华日本学会常务副会长、中国社会科学院研究员高洪做了主题演讲。上海国际问题研究院学术咨询委员会副主任、上海市日本学会会长吴寄南，上海社会科学院国家高端智库资深专家组成员、上海市日本学会副会长王少普等进行了互动评论。

高洪指出，从2013年底安倍新政权参拜靖国神社导致中日关系跌入“政冷经冷”状态，到2014年双方达成四点原则共识、2016年日本外相岸田文雄访华、安倍出席G20峰会，再到2017年日本政府改变立场支持亚投行（AIIB）、愿在“一带一路”框架下与中国合作，中日关系这五年来经历了一个“由恶向善”的过程。

高洪认为，发生转变主要有四方面原因：第一，中国克服了经济下行压力，“一带一路”合作在诸多领域取得创新发展，越来越接近世界舞台的中心；第二，日本的发展速度比不上中国，外交上试图孤立、围堵中国很不成功，遏制中国的种种努力未能达到其预期效果；第三，美国自身发展以及中美力量对比也在变化，逐步打碎了日本“联美制华”的幻想；第四，半岛局势使日本欲在中国建立新的安全选项。

王少普则从更宏观的角度分析了中日关系向好的原因。他指出，两国关系改善是战略需求和利益推动的结果，是重大战略态势变化的产物。从奥巴马提出“亚太再平衡”战略至今，世界战略态势发生了三大变化：第一阶段，美国提出的“亚太再平衡”战略和TPP，将美国在亚太地区的地缘政治利益和经济利益统一起来。第二阶段，由于中国的“一带一路”倡议给世界布局带来重大变化，美日不谋而合提出印太战略。第三阶段，特朗普上台后主张“美国第一”，使日本处于被动局面，愿意同中国改善关系，同时日本也改变外交方向，提出让印太战略和“一带一路”相对接。王少普认为，中国未来在外交处理上也应抓住战略形势的变化，顺势而行。

那么，未来两国关系能否进一步向前推进呢？

高洪认为，尽管日本政府中仍有人不希望看到中国对自己的超越，但今后将逐步接受中国成功发展这一客观事实，并随之逐步增加对华“两面性”中合作的一面。

吴寄南则表示，中日关系正处于难得的窗口期，但基础也比较脆弱，仍存在一些结构性矛盾。他指出，主要有四个风险点：第一，钓鱼岛问题，中日现有的海空联络机制较为笼统，防卫部门之间缺少热线，一旦有突发事件容易引起波澜。第二，基于日本年内将出台新《防卫计划大纲》以及计划引进远射程巡航导弹等举措，日本政坛势必要再次煽动“中国威胁论”，可能给中日关系泼冷水。第三，尽管朝鲜半岛局势逐步缓和，但日方似有“搅局”之嫌，比如要求朝鲜释放被绑架的日本人质、撤出导弹等，都将给中日关系带来一些负面的、不可控的影响。第四，日台关系，尽管安倍5月与李克强总理会谈时表示日本将按照《中日联合宣言》的精神，只同台湾维持民间和地区性往来，但私底下却暗流涌动。“如果这些问题处理不当，中日关系还有可能出现‘倒春寒’，”吴寄南说。

此次讲坛由上海社会科学院法学研究所、上海社会科学院智库建设处、上海社会科学院日本研究中心主办。上海社会科学院日本研究中心常务副主任金永明主持会议，上海社会科学院副院长何建华致辞。

责任编辑：余鹏飞