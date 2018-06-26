楼市一则传闻房企一身冷汗 地产业要还不起债了？

原标题：楼市一则传闻，房企吓出一身冷汗！地产行业就要还不起债了吗？

房地产业是一个资金密集型的行业，资金可谓是房企的命门。

但根据同策咨询研究院最新数据显示，5月份40家典型上市房企融资金额共计451.17亿元，环比减少41.34%，创一年来新低。

融资额降低的同时，房企的融资渠道收紧，融资成本抬升。有超1500亿的公司债被中止，多家房企出现违约情况。

近日，央行发布降准消息，这对地产行业而言是一个利好。但是昨天下午，地产板块大跌，保利地产跌逾7%，招商蛇口跌逾6%，万科A、金地集团跌逾5%。

深圳市金梧桐投资管理有限公司总经理 任金龙：昨天的市场上有棚改一刀切的不实传言，所以导致了地产股的一个大幅度的大跌。

在降准利好的情况下，一个传闻就导致板块大跌，市场对地产板块的不信任可见一斑。近期，有关地产板块公司债到期压力巨大的报道也加重了这种不信任。

来自海通证券的报告显示，存续地产债中2018年需要偿付的规模为1613亿元，是2017年的2.3倍。根据Wind金融数据显示，2018年下半年，中国地产企业海外融资债券到期规模在564.75亿元人民币的水平，2019年到期规模增长到1436.95亿元人民币。

据申万宏源统计，今年房企约有总计近2000亿到期的房企债务。在债务到期大潮到来之际，房企融资规模却出现收缩，考验着开发商的资金安全。而今年以来，已有恒盛地产等多家房企被曝出债务违约。

房地产债券行业内部人士：现在面临的问题是所有的行业在15、16年的融资都比较大，导致一般发行的期限大部分都在三年期，导致今年的下半年乃至到19年的上半年会出现比较大量的债券要到期。

Wind数据显示，2017年A股128家上市房企负债合计达到6.51万亿，平均资产负债率64.56%，其中63家房企负债超过百亿，34家房企资产负债率已经超过80%。今年一季度的数据显示，A股128家上市房企负债合计达到6.86万亿，平均资产负债率64.13%，负债超过百亿的房企增加到67家，资产负债率超过80%的房企数量35家。

那么，房地产行业是不是到了岌岌可危的状况了呢？

平安证券地产首席研究员 杨侃：粗略统计，整个下半年，公司债到期大概是1100多个亿，然后信托到期大概是1500多个亿，两个加起来不到3000亿的水平。最新的一季报，仅仅是A股上市房企的一个在手现金就9000多个亿，所以其实这一个违约风险还是相对比较小的。

责任编辑：张迪