官方首次披露 “外交老手”刘建超重回中央任职

原标题：官方首次披露，刘建超重回中央任职

撰文 | 董鑫

卸任浙江的全部职务之后，刘建超第一次出现在公开报道的画面中。

6月24日，外交部召开驻外使节座谈会，贯彻落实中央外事工作会议精神。

政知道（微信ID：upolitics）在外交部公布的座谈会现场图片中发现，浙江省纪委原书记、监察委原主任刘建超在第一排就座。

与他同排的还有中央对外联络部部长宋涛、外交部副部长王超、中央纪委驻外交部纪检组组长谢杭生、外交部副部长孔铉佑等人。

根据外交部消息，参加此次座谈会的包括，中央国家机关有关部门负责同志，驻外大使、大使衔总领事、驻国际组织代表和外交部驻香港、澳门公署特派员，外交部部内部属单位主要负责同志等。

这意味着，刘建超已回中央任职。

“外交老手“的外放与回归

刘建超生于1964年2月，是吉林长春德惠人，在外交系统有过近30年的工作经验，担任过外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使、外交部部长助理等职。

在2015年8月，时任外交部部长助理刘建超离开外交部，调任国家预防腐败局专职副局长（副部长级）、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中纪委国际合作局局长。

这让刘建超成为首位调往中央纪委任职的外交部领导层官员。

2016年11月，中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在3省市设立各级监察委员会。

2017年4月，时任国家预防腐败局副局长刘建超“空降”浙江，出任浙江省委常委、纪委书记，随后又担任浙江省监察委员会主任。

当时，有媒体曾以“中央来了打虎队长”形容刘建超的那次职务变动。

△今年2月，浙江省纪委十四届二次全会举行第二次大会，刘建超作工作报告

在“空降”浙江1年零1个月后，刘建超卸任了全部地方职务。

今年5月15日，浙江省纪委官网“领导机构”更新，显示浙江省委常委、组织部部长任振鹤接替刘建超，出任浙江省纪委书记；5月31日，浙江省十三届人大常委会第三次会议举行第二次全体会议表决，接受刘建超请求辞去省监察委员会主任职务。

卸任全部地方职务之后，刘建超去哪了？

将近一个月之后，外交部的官网给出了答案。

两会之后首度“同框”的三人

在外交部这场座谈会上，主席台上就座的有三人，国务委员兼外交部部长王毅、外交部党委书记张业遂和外交部副部长乐玉成。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，这是今年两会之后、三人职务发生调整之后，他们的首度“同框”。

△从左至右依次是乐玉成、王毅、张业遂

今年两会新出炉的国务委员名单中，65岁的外交部部长王毅位列其中。

虽然外长成为国务委员有惯例可循，但他们大都在成为国务委员之后卸任了外交部部长一职，比如唐家璇和杨洁篪。

王毅则是在成为国务委员后，继续被国务院总理李克强提名为外交部部长。

作为外交部党委书记，张业遂与王毅同年同月生，今年也是65岁。

两会时，他是新亮相的全国人大新闻发言人，并当选为十三届全国人大常委会委员，担任十三届全国人大外事委员会主任委员。

两会之后，外交部官方网站“主要官员”栏目进行更新，张业遂不再担任外交部副部长，中央外事工作委员会办公室原副主任乐玉成担任外交部副部长。

乐玉成出生于1963年6月，比王毅和张业遂小10岁。

在此之前，张业遂以党委书记、副部长身份分管外交部日常工作。调整之后，乐玉成在外交部领导中排名第三，仅次于王毅和张业遂，分管日常外交业务工作，并主管涉港澳台外交事务。

补充一句，目前外交部的领导班子中，王毅是十九届中共中央委员，乐玉成是中央候补委员。

职务调整之后，三个各有所忙，公开报道中，这还是第一次同台出现。

中央外事工作委员会办公室

刚才提到的中央外事工作委员会办公室咱们再来说一下。

在新一轮机构改革中，以“中央”打头的委员会有7个，即中央全面依法治国委员会、中央审计委员会、中央全面深化改革委员会、中央网络安全和信息化委员会、中央财经委员会、中央外事工作委员会、中央和国家机关工作委员会。

中央外事工作委员会是今年3月，从中央外事工作领导小组升格而来。中央外事工作委员会办公室则是中央外事工作委员会下设的办事机构。

清华大学国际关系学系副教授赵可金曾在其毕业论文《中华人民共和国外交制度变迁的理论阐释》中写道，从中央外办的职能来看，该机构是中共中央处理对外事务的中央处理器（CPU），协调不便由外交部协调的各部门之间的关系，并不直接处理对外国的外交事务。

这个部门不仅吸纳众多外交人才，也向外交系统输送“挑大梁”的人才。

比如，现任主任就是曾经的外交部长杨洁篪。

△2018年6月23日，杨洁篪在中央外事工作会议做总结讲话

常务副主任孔泉，在2013年5月卸任中国驻法大使回国之后，出任了中央外办副主任兼中央海权办副主任。随后在2016年，接替升任中联部部长的宋涛，成为中央外办常务副主任。

今年两会，孔泉当选为十三届全国政协外事委员会副主任。

乐玉成在2016年3月底卸任中国驻印度大使，当年11月出任中央外办副主任，今年3月他担任外交部副部长之后，继任者一直未有公开报道。

责任编辑：余鹏飞