刚上台就撕中国大项目又反转 邻国总理着急再访华

原标题：反转！刚上台就撕中国大项目，邻国总理着急第8次访华

来源： 长安街知事

算清楚取消中资高铁要承担巨额损失后，马来西亚对于中资高铁项目的态度又发生了反转，并且92岁的马来西亚总理马哈蒂尔十分急迫要开启他的第8次访华。

据马来西亚媒体报道，马财政部长林冠英称，当局已在中资高铁“东海岸铁路计划”上投入了200亿林吉特，因此准备重新磋商并调低成本后继续进行，而非取消。而就在约两周前，马来西亚的另一大高铁工程——隆新高铁，也在马总理马哈蒂尔的改口下成了一个会被推迟而非取消的项目。

马方称，一旦取消东铁，那么马政府将面临巨额赔偿金（220亿林吉特，约合人民币358亿元），接近东铁造价的一半。长安街知事App注意到，避免高额赔偿并不是马方改口的唯一原因，另外两个重要原因是：一，马哈蒂尔欲借着访华洗脱自己“亲日”及“反中资”的形象；二，与中国开展合作，避免被“一带一路”倡议边缘化。

算账

马哈蒂尔重返政坛后对中资高铁项目的态度曾是强硬的。5月28日，他在上任不满一个月时即公开宣布：马政府已决定取消新马高铁计划，并强调这是最后决定，因为这一计划无法让马来西亚赚取一分钱。

不到两周，这个“最后决定”就反转了，6月12日，马哈蒂尔在造访日本接受媒体采访时说，新马高铁计划不是被取消，而是推迟落实。

如今，又不到两周，23日，马财政部长林冠英称，当局已在中资高铁“东海岸铁路计划”上投入了200亿林吉特，因此准备重新磋商并调低成本后继续进行，而非取消。

按照林冠英的说法，如果要政府承担高成本而继续工程，这是很难的，除非削减成本，只有更低的成本，东铁计划才会继续。同时，据称要被推迟的隆新高铁也有了进展。林冠英称，政府正在检讨隆新高铁计划。

实际上，这也许是算了违约要承担巨额赔偿后，马方赶紧改口避免损失。

如果违约，马方要损失多少？马媒帮着算了一笔账，一方面是赔偿金，若取消东铁计划，必须支付的赔偿金高达220亿林吉特，而且需要在3个月内偿还所有的贷款与利息；另一方面，更严重的是与中国进出口银行所签订的合约。向该银行获取的贷款并没有终止条款，而且若因失信而终止合约，则必须在30个工作日内全额清还贷款。

洗脱

算完账后，马哈蒂尔急着要访华，可能是因为还有一个隐形的损失他也算到了，那就是因违约而影响中马两国之间的双边关系。

访华对于马哈蒂尔来说应该是轻车熟路。在此次重返政坛前，马哈蒂尔于1981年到2003年间担任马来西亚总理（首相）长达22年，成为马来西亚历史上在位最长的政府首脑。这期间，他曾经7次访华。

而这一次，马哈蒂尔似乎非常急迫。据新加坡《联合早报》24日消息，马来西亚政府已主动向中国提出马哈蒂尔访华的意愿，中国也发出邀请，希望尽快促成他的中国之行。

在大选时，马哈蒂尔曾对中资发出警告，称就任后将重新审查中马间的合作项目。而且在大选之前，马哈蒂尔多次指纳吉政府将国家“典当”给中国，又指前政府引进中国房地产发展商是“丧权辱国”。而这种火药味十足的调子在他就任后明显缓和。

虽然在马来西亚国会智库政改研究所所长王维兴看来，新政府上台后一个月的的做法，足以证明他们并非如早前指责的“反中”，但是，马方在中资高铁项目上的反复无常，一时难以体现出对华友好。

所以，若此次马哈蒂尔访华成行，中国将是马哈蒂尔在东盟国家之外第一个访问的国家，这体现出了马哈蒂尔对中国的重视。另一方面，借着访华洗脱自己“亲日”及“反中资”的形象，也将是他的重大任务。

契机

表达访华意愿之前，本月马哈蒂尔已经两次对中国释放善意。一次是12日他访日时大谈提升对华友好关系；另一次是香港《南华早报》网站6月19日刊载了对马哈蒂尔的独家专访，马哈蒂尔表示，我一直把中国视为一个友好邻邦，也将其视为我们产品的一个非常大的市场。马来西亚是一个贸易国家。我们需要市场，因此我们不能与一个这么大的市场发生争吵。与此同时，马哈蒂尔重申了他对“一带一路”倡议的支持。

在纳吉布担任总理期间，马来西亚成为中国“一带一路”倡议相关投资的最大受益者之一。在中国致力于沿新丝绸之路加强国际贸易之际，马来西亚获得了价值约342亿美元的协议。

马哈蒂尔对“一带一路”倡议的公开支持，也表明了他清晰的对华政策。

而这背后则是马来西亚新政府正面临着多方挑战。在外部方面，马来西亚的出口形势不佳，亟须周边国家的支撑。在内部方面，马来西亚的金融体系暗藏危机，该国政府、企业背负着高额债务，债务占GDP比例已远超100%，在这种负债累累、经济仍不振的情况下，要吸引欧美日投资者可谓困难重重。

作为一个贸易国，中国的“一带一路”快车对于马来西亚来说可谓是雪中送炭。马来西亚作为“一带一路”倡议中一个重要沿线国家，马哈蒂尔并不会放弃与经济大国合作的机会。

而马媒也认为马来西亚政府选择建东铁的概率比较高，因为马来西亚不会蠢到自绝于“一带一路”让自己国际经贸边缘化。

经济账、政治账都算清楚了，唯有希望中国的老朋友马哈蒂尔拿出足够的诚意，毕竟这是两国关系积极发展的基础。

责任编辑：余鹏飞