日前首相悼念南京大屠杀遇难者 被骂"中了美人计"

原标题：福田康夫为南京大屠杀遇难者献花圈，在日汉奸骂他是“国贼”

还有日本网友脑洞大开，称福田被中国“使了美人计”。

又一位日本前首相专程参观了南京大屠杀遇难者纪念馆。

上周日下午，正在上海出席学术会议的日本前首相福田康夫专程前往南京，参观了南京大屠杀遇难者纪念馆，除为遇难者献上花圈表示哀悼外，福田还亲笔题词“东亚和平”。在接受媒体采访时，福田表示，日中两国国民不应忘记历史，更需面向未来，齐心协力为创建和平与美好的新时代而努力。

参观南京大屠杀遇难者纪念馆是福田康夫此次来华的主要目的。福田也因此成了继海部俊树、村山富市、鸠山由纪夫之后，第4位参观南京大屠杀遇难者纪念馆的日本前首相，而且也是第2位自民党籍前首相。

福田正视历史的做法，得到了中国人民的尊敬。

福田康夫题写“东亚和平”

虽是第4位参观南京大屠杀遇难者纪念馆的日本前首相，但福田康夫的影响力要大过前三位。海部、村山以及鸠山前往南京的时候，他们早已远离日本政坛多年，对日本现实社会的影响力十分有限。

而2008年卸任首相的福田康夫则不同，他至今在自民党内部都维持着一定的影响力。同时，他还是除了自民党干事长二阶俊博以外，为数不多的能与中国高层进行直接对话的日本政治家。

因此，福田康夫此次参观南京大屠杀遇难者纪念馆对当下日本主流社会具有一定的号召力，相信会鼓舞越来越多的日本人正视历史。

不过，这个消息传到日本后，引来不少日本网络右翼的谩骂。最早跳出来的就是在那个臭名昭著的汉奸石平。

已加入日本籍的华人石平，表现得比土生日本人更激进。他在推特中讥讽福田康夫是“国贼”。

“福田康夫通过这样，已经落魄到鸠山由纪夫级别的‘国贼’了吗。”

截至目前，石平的这条推特获得了1204次转发和2495个点赞。考虑到日本网民数量以及日本网络的活跃度，这个数字其实不算少了。但不知道日本网友是因为石平的言论，还是因为石平的“华人”身份进行转发。总之，这一幕确实挺讽刺的。

除了石平使用“国贼”外，还有不少日本网友使用了更加卑劣的词汇谩骂福田康夫。比如这位sibuta，他在推特上写道“福田康夫，这个‘下贱’‘卑鄙’‘卖国’‘导致外患’的人，应该‘死罪’‘没收资产’‘流放海外’！非常愤怒！恶心！”

@sibuta 可能是太激动了，所以将“外患誘致”错误地输入成“外観誘致”了。

类似的还有这位叫做铃木倾城，他充满阴谋论地写道：“福田康夫前首相访问南京大屠杀遇难者纪念馆。说了‘日本人应该访问纪念馆，了解历史’，但是南京大屠杀是中国捏造的。被中国哄骗的福田康夫怎么做呢，被利用宣传、使用为卖国政治家正是中国肮脏的手段。”

这位叫伸介的日本网友更是在推特上威胁福田康夫，“这家伙是笨蛋吗？国贼福田康夫去死！！”

另一位叫做直線一騎的日本网友应该是个历史修正主义者，他在看完产经新闻的报道后，写道“应该理解历史！？将史实传给后世！？学习被制造的历史、传播错误的史实，是想要贬低日本人吗！？福田是不是中了美人计！？”

类似谩骂福田康夫的推文还有很多，在这里就不一一列举了。刀哥看到，在日本互联网上，对福田的谩骂攻击要多过对他的支持。

不过，还是有支持的言论，比如这位momenta的日本网友，他写道“应该欢迎的事情。正视历史是重要的。”

日本网络弥漫的乌烟瘴气，令人担忧，折射出日本社会对华的复杂心态，以及部分日本民众不健康的历史观。

当然，也不必夸大他们的影响力和代表性。日本人少子老龄化，本身使用网络的年轻人数量，就不算多。且民族性格相对内向，网络活跃度不像中国这么高。日本网民的激进声音，只能代表少数人。但也不能忽视他们的负面影响。

从海部俊树、村上富士到鸠山由纪夫，再到福田康夫，他们让我们看到，日本始终有一部分人在历史问题上是清醒的，在为中日关系的健康发展做着努力。

对中国人来说，需要看到，日本社会在对待历史和现实问题上，和我们存在一定分歧。中国实力越强，化解这种分歧的力量也将越强大。

责任编辑：张迪