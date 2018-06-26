原标题：（时政）全国政协十三届常委会第二次会议举行全体会议 汪洋出席

新华社北京6月26日电政协第十三届全国委员会常务委员会第二次会议26日下午举行全体会议，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席。14位全国政协常委、委员围绕“解决深度贫困地区脱贫问题”作大会发言。

大家在发言中认为，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我国脱贫攻坚已取得决定性进展，谱写了人类反贫困史上的辉煌篇章。脱贫攻坚已进入攻坚拔寨、啃硬骨头的关键阶段，要以习近平扶贫思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，扎实推进深度贫困地区脱贫攻坚。

罗志军常委建议，夯实稳定脱贫基础，巩固脱贫攻坚成果，建立防止返贫的预警监测机制；杨明生常委建议，更好发挥金融保险在深度贫困地区脱贫攻坚中的作用，用保险守住来之不易的脱贫成果；达久木甲常委建议，在集中连片整体深度贫困地区拓展精准扶贫对象范围，加大财政政策支持力度，创新实施帮扶特惠政策；秦博勇和石爱中常委在联合发言中建议，强化监管和统筹，确保扶贫资金管理使用安全高效；李世杰常委代表民建中央发言建议，多措并举发展农村电商，助力打赢深度贫困地区脱贫攻坚战；王伟光常委提出，建立健全深度贫困地区扶贫制度，建立扶贫投入长效机制；王会生常委建议，防范化解潜在风险，扎实推进产业扶贫；姜大明常委建议，用好用足城乡建设用地增减挂钩政策，为脱贫攻坚开辟新的资金渠道；王林旭常委建议，开展文化扶贫工作，推动民族地区经济社会发展和全面进步；马志伟常委在发言中说，要关爱脱贫攻坚战中涌现的优秀干部，把扶贫脱贫工作中的感人故事留存下来；王培安委员代表全国政协人口资源环境委员会发言提出，健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键，要进一步理清思路，聚焦重点，构建长效机制，实现贫困人口“基本医疗有保障”；林毅夫常委提出，承接劳动密集型加工业转移，实现新疆绿洲经济地区精准脱贫；高体健常委建议，设立大别山国家绿色发展示范区，大力支持革命老区打赢脱贫攻坚战；赖明常委代表九三学社中央发言提出，要发挥民主党派作用，在脱贫攻坚中彰显多党合作制度优势。

会议还听取了全国政协副主席兼秘书长夏宝龙等作的关于人事事项的说明。

全国政协副主席董建华主持会议。

全国政协副主席张庆黎、刘奇葆、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清、苏辉、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿出席会议。（完）

责任编辑：张迪