全球超算500强中国有206台 美媒：建造速度超美国

原标题：全球超算500强中国有206台 美媒：建造速度远超美国

参考消息网6月27日报道 美媒称，美国现在拥有全球最快的超级计算机。但新出炉的全球超级计算机500强榜单突显出中国建造超级计算机的速度远超美国。

据美国《纽约时报》6月26日报道，25日发布的榜单显示，中国制造的超级计算机在500强榜单中占206台，逐渐成为最高产的超级计算机制造者。上榜的超级计算机中124台由美国设计与制造。

报道称，美国多年主导超级计算机市场。但两年前，中国在500强榜单中追平美国。中国去年秋天果断继续推进，在最新榜单中扩大了与美国的差距。

报道指出，制造最强大的超级计算机被视为衡量一国技术实力的一个标准，尽管它们是一种少见的小众技术。国家和企业越来越多地在医药、新材料和能源技术等领域的广泛任务中部署超级计算机。

报道称，超级计算是中国在技术领域迅速崛起的步骤之一。

中国真正开始发展超级计算是十年前。最初吸收外国技术，然后逐步发展自己的技术。

“中国的起步很慢，但现在在稳步推进，”俄勒冈大学研究中国科学政策的专家理查德·萨特迈耶说。

报道称，超级计算机一度几乎全部位于国家实验室里，用于模拟核爆和天气模式建模等政府项目。但现在，全世界最快的500台超级计算机中超过一半正服务于企业。

报道称，中国顶级的超级计算机研究人员钱德沛对中国过去十年取得的进展惊叹不已。“超出了我们的预期，”他说。

报道称，尽管中国取得了惊人的进步，但钱德沛说，在某些先进的硬件技术，尤其是软件方面，中国依然落后。“软件对我们来说是个棘手的问题，”他说。“需要的时间更长。”

总的来说，软件是超级计算工程师面临的一个挑战。超级计算机越来越被设计成利用人工智能软件处理海量数据。因此，软件应用程序的数据处理速度，往往比原始计算速度更重要。后者是超级计算机性能的传统衡量标准。

但超级计算机专家表示，中国在软件研发方面也在迎头赶上。

责任编辑：霍宇昂