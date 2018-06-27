原标题：助5人获新生 27岁澳洲青年成重庆首位外籍器官捐献者

参考消息网6月27日报道 英媒称，上月，来自澳大利亚的27岁青年菲利普·汉考克，在重庆因糖尿病并发症卒逝，家人按照遗愿捐出他的多个器官，挽救了三个病人的性命，并令另外两人重见光明。中国媒体报道了菲利普的故事后，网友将他称为“英雄”和“天使”。

据英国广播公司网站6月26日报道，菲利普的父亲彼得·汉考克表示：“当时（医生们）已经没啥能做了。我们知道，即使他身体仍然温热、心仍然在跳，他已经离开了我们。我们要决定，是否提早放弃维持他的生命，那是一个很艰难的决定。”

他还说：“他一直觉得，万一自己陷入那样的情况，他很希望能够捐出自己的器官——任何有用的器官——他很想自己能够帮点什么忙。”

报道称，正是这份助人之心，把菲利普从澳大利亚带到中国重庆。如今，他成为这个城市史上第一位外籍器官捐赠者。

报道称，菲利普的故事，在中国社交网络上引发回响。 “你的生命将由你所拯救的人延续”，一名中国网友写道。

据中国红十字会称，菲利普是重庆第一位、也是中国第七位外籍器官捐赠者。

菲利普的家人说，他们收到大量的感谢信息，当中包括一名接受菲利普捐赠的病人。

“他对我们说了自己有多感恩，又说菲利普很慷慨。菲利普救了他一命，让他可以多活40年”，彼得·汉考克表示。

这位父亲说，感谢信息有助抚慰他的悲伤。

责任编辑：张岩